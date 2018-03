Bonomi cuestiona que el policía asesinado en Salto no haya usado el chaleco antibalas

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que el policía asesinado en Salto no cumplió con el protocolo ya que no estaba usando el chaleco antibalas reglamentario, informó Subrayado.



¿Quién tiene la responsabilidad en este caso?, le consultaron al ministro que respondió, "¿quiere que sea antipático?, la responsabilidad es del policía", aseveró durante una entrevista.



"Si tiene el chaleco -porque lo tiene, no es que no se lo hubieran dado- y no lo usa, es él el que no lo usa. Entonces hoy se está investigando por qué no lo usó", indicó.



Bonomi expresó que entiende que su declaración no le "gusta a nadie" pero "hay que analizar a fondo y decir las cosas como son: el chaleco lo tendría que haber usado".



Pero luego el ministro reconoció que "en realidad la responsabilidad es del homicida. Un homicida que estaba sacado y que además tenía criterio suficiente como para decir 'tengo que ir primero sobre el policía y después sobre la mujer'".



"Lo planificó, tenía capacidad para desarrollarlo y la responsabilidad es del homicida. Se ayuda no teniendo el chaleco", agregó Bonomi.

