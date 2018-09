Bonomi: fue "bastante injusto" rechazar a aspirantes a policías en el último momento

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió durante una visita a Maldonado a la situación de los aspirantes a policías que acampan frente a la sede de la cartera, entre ellos un grupo de diez a los que les fue denegado el egreso el mismo día de la ceremonia de graduación.



Al respecto de este último grupo, Bonomi consideró que "es bastante injusto" porque los aspirantes "aprueban los cursos y en el momento en que van a empezar a trabajar se los rechaza".



El ministro indicó que los diez fueron rechazados por problemas de visión, sin embargo a dos de ellos les harán el examen nuevamente ya que en la primera instancia se les realizó sin lentes, "porque antes no se permitía el ingreso usando lentes", indicó. Algo que se modificó a partir de un nuevo decreto, agregó.



Para los ocho restantes, se estudia la posibilidad de que ingresen como policías administrativos, "pero eso tiene un problema", indicó el ministro.



Bonomi explicó que para ingresar como administrativos el requisito es que hayan alcanzado al menos hasta cuarto año de liceo y no solo hasta tercero, como se les exige a los que ingresan como policías ejecutivos (cargo al que aspiraban en un principio).



"Vamos a plantear la posibilidad de que el que no tenga los cuatro años de liceo entre con contrato policial y tenga un plazo" para alcanzar el objetivo, expresó.

Por otra parte, Bonomi explicó que el resto de los estudiantes que hoy en día se encuentran acampando fueron rechazados por no superar las pruebas psicológicas.



Fernanda López, vocera de los exalumnos, dijo a Informativo Carve que el grupo se está movilizando frente al edificio de la secretaría de Estado porque quiere "una respuesta".

"Tenemos una evaluación psicológica donde dice que sí estamos capacitados para la función. Eso está firmado y sellado por dos psicólogas. En la Escuela de Policía ni siquiera nos dan la resolución de en qué fallamos", señaló.



Por su parte, Bonomi explicó que "el que ingresa tiene un examen previo que es el que se hace para dar el porte o la tenencia de armas, esto también implica un examen psicológico mínimo". Cuando finalmente entran al curso, "firman un documento que establece que en el transcurso del curso va a completarse el examen psíquico y el físico y si no cumplen con ese requisito pueden ser rechazados".