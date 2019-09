Bonomi: en lo que va de 2019 hay "una baja importantísima" de homicidios frente a 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo este viernes que a pesar de que los seis homicidios registrados en menos de 48 horas generan "gran alarma" en la sociedad, su cartera observa lo que va del año "una baja importantísima" de la cifra de homicidios en comparación con 2018. El año pasado se alcanzó la cifra récord de 414 casos en todo el país.

Tras la ceremonia de egreso de Oficiales Ayudantes de la Policía Nacional, Bonomi se refirió en rueda de prensa a los homicidios de los últimos días, respecto a los cuales todavía no hay detenidos. Destacó que a pesar de esta cifra, el acumulado de setiembre "va a terminar con una baja" porque "el aumento o la baja se compara con lo que pasó en el mismo mes del año pasado", año con cifras récord, desde que se comenzó el registro de este tipo de delitos.



Además, el ministro puntualizó que los cinco homicidios que ocurrieron el miércoles "están todos vinculados a situaciones entre delincuentes", que destacó "son los más difíciles de prevenir". Agregó que "más del 50% de los homicidios que se han cometido este año, y más del 60% de los que se han cometido el año pasado, están vinculados a problemas entre delincuentes".



Bonomi subrayó que los homicidios entre delincuentes son la primera causal, en segundo lugar se encuentran los casos que ocurren en situaciones intrafamiliares y "recién después vienen los homicidios vinculados a robos", dijo.



Por otro lado, el ministro del Interior se refirió a los últimos femicidios que ocurrieron en varios puntos del país y remarcó que "el problema del femicidio no es solamente policial". Considera que cada vez que ocurren estos episodios "alguno dice 'no se puede salir a la calle' y la mayor parte de los femicidios se producen dentro de la casa".



Bonomi dijo que para estos casos más que prevención policial se necesita "prevención social". Señaló que "la primera alerta no la puede dar la Policía, la tienen que dar los allegados a la pareja donde pueda haber una agresión" y enfatizó: "Hasta que no asumamos eso, no vamos a encontrar solución al problema", manifestó.



Consultado sobre si cree que se debería declarar emergencia nacional por el número de femicidios, Bonomi dijo que "declarar una emergencia es reconocer un problema y yo creo que el problema a esta altura existe, está reconocido socialmente" y llamó a encarar este asunto "desde el punto de vista de la prevención, y no la actuación policial después de que el hecho sucedió".



Bonomi también defendió la actuación policial en los casos en que se realizó custodia de víctimas de violencia de género, porque señaló que "han muerto policías protegiendo a víctimas, pero víctimas después de que se instaló la protección no lo ha habido, pese a que muchas veces las propias víctimas se ponen en peligro porque después de haber hecho la denuncia o se arrepienten, y entonces no cumplen con la protección, o como pasó hace bien poquito, pidió que se le retirara la protección".