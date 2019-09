Bonomi sobre femicidios: "No es un tema estrictamente policial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el reciente caso de femicidio ocurrido el martes en Florida, el ministro del Interior Eduardo Bonomi reconoció en Telemundo que "es un tema que preocupa al gobierno y la oposición" y pidió "apuntar al origen del problema y no a la manifestación posterior de cuando se produce el hecho concreto".

"Nosotros hace tiempo que venimos hablando de este problema. A mí me invitan a hablar justamente cuando se maneja que las tobilleras son un buen instrumento y se habla a favor de ellas. Yo siempre digo que aunque hable a favor de las tobilleras, las tobilleras tienen un 100% de efectividad en los casos que fueron formalizados, judicializados y el juez resolvió que se le ponga", señaló.

Bonomi dijo que "el gran problema no son los casos judicializados. Son los que se denunciaron y no fueron tenidos en cuenta".

Asimismo recordó que como en el último caso del femicidio en Florida "a veces se denuncia y se levanta la denuncia".

El ministro también hizo hincapié en que "no es un tema estrictamente policial, porque cada vez que sucede un problema se plantea fortalecer la acción policial y la acción policial se puede fortalecer hasta cierto punto".

"Hoy estaba viendo las cifras. Ha habido 32 homicidios intrafamiliares y 16 de ellos son femicidios. Casi todos, algunos no, sucedieron adentro la casa. Ahí no hay posibilidad de participación de la policía, principalmente si no fueron denunciados antes", señaló.

"Tiene que haber una participación mucho más grande interinstitucional, una participación más grande de la sociedad y comprender que no es apelando a la policía para que solucione el problema después de que sucedió. Hay cosas que tienen que ver con la educación y las costumbres y como uno adquiere cierto grado de conciencia respecto a las cosas. Si la sociedad no lo encara así, estos problemas se van a seguir dando", finalizó.