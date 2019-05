Bonomi anunció que será relevada toda la Zona IV tras la investigación a policías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior Eduardo Bonomi anunció esta mañana que será relevada toda la Zona IV de Montevideo, tras lo ocurrido con los policías que ayer fueron formalizados por varios delitos a partir de una investigación de la Jefatura de Colonia en coordinación con la de Montevideo.



Bonomi dijo esta mañana en diálogo con la emisora 91.9 de Minas que lo ocurrido en Colonia con los efectivos de Montevideo investigados y en prisión es "lamentable".

En CW54 Emisora del Este de Minas, Bonomi adelantó que será relevada toda la Zona IV de Montevideo, tras el incidente con policías formalizados por varios delitos a partir de una investigación de la Jefatura de Colonia en coordinación con la de Montevideo. pic.twitter.com/CImrbmEr1M — UNICOM (@MI_UNICOM) 30 de mayo de 2019

Son seis los agentes que están bajo prisión preventiva imputados por un delito de asociación para delinquir, privación de libertad y peculado.



Se desempeñaban todos en la Zona Operacional IV de Montevideo pero debieron declarar en Colonia ya que la denuncia y la investigación se realizó en ese departamento.

Bonomi señaló "se ha combatido fuertemente la corrupción policial y los que la combaten son los mismos policías".

Y si bien calificó como "lamentable lo ocurrido en la Zona IV de Montevideo, a su vez, es bueno comprobar que la Policía se depura a sí misma".

"Se ha combatido fuertemente la corrupción policial y los que la combaten son los mismos policías... Es lamentable lo ocurrido en la Zona IV de Mdeo. pero, a su vez, es bueno comprobar que la Policia se depura a sí misma" - Bonomi en Minas. pic.twitter.com/8tHGchKYn4 — UNICOM (@MI_UNICOM) 30 de mayo de 2019

"Nosotros pusimos desde el inicio la vara alta del combate a la corrupción policial, y lo ha hecho con la propia Policía", agregó el ministro.



Entre los policías detenidos hay oficiales, suboficiales, sargentos y cabos. Todos terminaron presos por delitos encadenados y la cifra podría ampliarse hoy jueves a 10, porque quedaron cuatro efectivos prestando declaración ante la Fiscalía de Rosario, Colonia, y podrían ser formalizados.

Todo comenzó cuando un hombre, que se dedica a la comercialización de productos de limpieza en Colonia, estaba siendo investigado por un delito de amenazas por efectivos de esa repartición.



El día 22 de mayo un grupo de policías se presentó en la casa del comerciante en Nueva Helvecia, Colonia. Ingresaron a la vivienda sin contar con orden de allanamiento y se apoderaron de dos torres de computadoras y su celular.



Allí los policías le proponen llegar a un arreglo, ellos dejarían asentado que no se había encontrado ningún producto a cambio de que se les entregara la suma de $ 500.000. El hombre dice que no tiene ese monto en su poder y los efectivos resuelven trasladarlo a la sede de la Zona IV de Montevideo.



Dentro de la dependencia los policías le dicen que si no aparece la plata va a ser enviado al Comcar donde sería asesinado. Otra vez le piden dinero. La víctima ofrece entregar todo lo que tiene, $ 270.000. Según el relato de la fiscal, el detenido salió de la unidad policial y se dirigió a una sede bancaria elegida por los propios policías.