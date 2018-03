Bonomi anunció el retorno de las escopetas a patrullas

En medio de un fuerte incremento en el número de homicidios, enfrentamientos entre bandas delictivas por el control territorial, y con la oposición política exigiendo respuestas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, resolvió ayer conceder dos entrevistas tras estar varias semanas sin hacer comentarios en los medios de comunicación.

Uno de los anuncios que realizó el secretario de Estado es el retorno de las escopetas a las patrulleros. Se trata de un reclamo realizado por todos los sindicatos policiales.

"Vamos hacia el uso del arma intermedia de acuerdo al carácter de la agresión y con progresividad", anunció el ministro. "Vamos al arma intermedia, a la escopeta con balas de goma. Vamos a tratar de poner una en cada patrullero y cuando aparezcan estas situaciones se va a usar", afirmó.

El siguiente es un resumen de los comentarios que hizo el ministro, en una entrevista con la emisora periodística oficial, Radio Uruguay, y en una reciente comparecencia ante la prensa de Salto.

Homicidios: "En los últimos dos años, enero fue el mes más alto en tema de homicidios y en febrero remitía, y este año no remitió. Pero hay que ver qué tipo de homicidios. El homicidio por robo bajó, el que hace subir la cifra es el homicidio entre delincuentes".

Ejército: "No puede actuar en el control de bandas" porque eso podría producir "un efecto contrario".

Sindicatos policiales: "Piden una ley de legítima defensa presunta", y aunque "quienes lo piden lo hacen de buena fe, se corre el peligro del gatillo fácil".

Tobilleras: "Hoy se ponen en situaciones que no se deberían poner. Si la mujer no se considera víctima, como ha pasado, y deja el dispositivo arriba de la mesa para encontrarse con el agresor, entonces no cumple un papel. Si las mujeres no se consideran víctimas entonces la tobillera no sirve".

Custodios: "Los custodios tampoco son útiles porque en algunos casos las denunciantes los evaden. No hay que ponerle custodia sino sacarla de su casa, porque muchas veces el agresor conoce la casa mejor que la policía. Hay que establecer condiciones que la víctima tiene que firmar. No va pasar más que la víctima vaya a bailar y el policía la tenga que acompañar porque va a ir a un lugar donde existe un riesgo".