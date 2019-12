Bomberos alertan: "No podemos afrontar las innumerables llamadas que recibimos al día"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio del incendio que se desató en la Esmeralda y que amenaza a Punta del Diablo, John Seballes, del Sindicato Policial de Montevideo (Sifpom), reconoció a El País que actualmente no pueden cubrir todas las demandas. "Hace un año y dos meses que denunciamos ante los medios de comunicación que la Dirección Nacional de Bomberos transita por una gran falta de personal en todo el territorio nacional (...) El último ingreso de personal combatiente fue hace cuatro años y si a eso le sumamos que año a año se retiran otros compañeros, la ecuación nos da un resultado que no podemos afrontar las innumerables llamadas que recibimos día a día y mucho menos un incendio de gran magnitud como el que se desarrolla en Rocha", dijo.

En ese sentido, explicó que Bomberos cuenta hoy con 1.500 a 1.600 efectivos en todo el país, pero que necesitan al menos 1.200 compañeros más. "El año pasado manejábamos que un bombero trabajaba por tres, pero ahora podríamos decir que un bombero trabaja por cuatro", manifestó.

"No alcanza con el ingreso de zafrales. Todos los años Bomberos toma 150 compatriotas a hacer zafra. Lo que sucede es que, si vemos el mapa climatológico, los calores intensos comienzan en los primeros días de diciembre y se van hasta mediados de enero. Los compañeros que entran a hacer zafra ingresan el 1 de diciembre y recién están prontos para trabajar el 15 de diciembre. Este incendio en Rocha justamente está pasando en este medio mes", contó.

Además de la falta de recursos humanos, recalcó que existen "vehículos en situación de retiro y vehículos que transitan por la ciudad y por la ruta sin permisos ni habilitaciones de tránsito".

Respecto a los incendios ocurridos en el departamento de Rocha durante esta semana, señaló: "Nosotros los bomberos esto lo veníamos venir desde hace mucho tiempo, te diría que años, porque solo alcanzaba con que se dieran las condiciones climatológicas necesarias para que sucediera este tipo de eventos. Desde hace años las lluvias vienen ayudando a que no se produzcan este tipo de incendios, pero a su vez contás con unos bosques que en su mayoría no son de empresas forestadoras. Las empresas forestadoras mantienen un control estricto en cuanto a la prevención de los incendios. Los que no son de estas empresas tienen una carga muy alta de productos para combustión: madera y todo tipo de vegetación".

"Desde hace varios años los incendios forestales de gran magnitud no sucedían, pero es por el clima que ha sido generoso", agregó.

Por último, manifestó: "Nos preocupa mucho el desgaste físico y emocional por cual todos los bomberos del país somos sometidos día a día. Ni que hablar de los compañeros de Montevideo, Canelones, Maldonado y parte de San José. Si a todo eso le sumamos el exceso de carga horaria, el estrés laboral y la cantidad de años de servicio, podemos vaticinar que todos los que ingresamos por los '90 vamos a tener una muy corta jubilación. Lo peor es que lo vivimos a diario con compañeros recién terminados o que aún están en servicio".