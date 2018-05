Billetes entintados: ¿Qué hacer si le entregan uno? ¿En qué casos los reemplazan o no?

Esta madrugada delincuentes hicieron explotar un cajero automático ubicado en un supermercado de las calles Enrique Legrand y Michigan, en la zona de Malvín. Se trata de un cajero de RedBrou que contaba con el sistema de entintado de billetes por lo que al explotar una tinta roja tiñó el dinero para que no pueda ser utilizado.

No es la primera vez que ocurre, pero ante la aparición en plaza de billetes manchados con el entintado, el Ministerio del Interior advirtió a la población a que no los acepten porque no tienen valor.

"Los billetes de circulación legal no pueden estar entintados ya que esa circunstancia le quita el valor circulatorio debiendo ser denunciado de inmediato a la autoridad competente".

Tal como establece la disposición del Banco Central del Uruguay (BCU) Los billetes entintados presentados por personas físicas o jurídicas, tanto en la sede del BCU como en cualquier institución financiera, deberán ser retenidos por la institución receptora y dichos billetes no serán reemplazados.

Por lo tanto, se advierte a la población que no acepte billetes manchados de rojo.

En tanto, los billetes entintados que sean presentados por un banco ante el BCU serán reemplazados por otros con pleno valor circulatorio, pero deberán cumplir ciertos requisitos para este paso. Por ejemplo, uno de ellos, es que tienen que presentar una copia de la denuncia policial realizada por el banco, en la que se deje constancia de que se produjo en uno de los cajeros de su institución la activación del sistema de entintado.

La Policía reconoce que "si bien el mismo no es un sistema que evite el hecho en sí mismo, la inhabilitación de los billetes impregnados con la tinta a partir de su activación es una medida que volverá inútil la modalidad, a juicio de las autoridades tal como lo demuestra la realidad de países donde se aplica esta medida".

Billetes entintados en Tacuarembó.

Por otra parte el Ministerio del Interior informó que es "falso" que estén circulando billetes entintados por Tacuarembó, noticia que circula a través de las redes sociales.



La Unidad de Comunicación de Ministerio habló con el jefe de Policía del departamento, Sergio Solé, quien aseguró que "no hay denuncias hasta el momento sobre estos hechos".

— UNICOM (@MI_UNICOM) 4 de mayo de 2018

