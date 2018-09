Los Chingas ocupaban casas y quedaban hasta con los libros de estudios y el carnet escolar

"En una de las casas que se desalojó a los usurpadores, usaron la ropa y los electrodomésticos, dejaron un cuadro familiar de las personas con un abuelo que había fallecido. Estas personas vivieron meses frente a ese cuadro". La historia la cuenta Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior que estuvo a cargo de la intervención en Los Palomares de Casavalle, en declaraciones a Informativo Sarandí.

El hecho ocurrió a fines de agosto y fue registrado por las cámaras de la Unidad de Comunicación (Unicom) del ministerio. En el video también se puede ver otro hecho que Leal contó esta mañana: "Una chiquilina de 14 años tenía una biblioteca y me preguntó si estaban sus libros. Eran los libros del liceo. Y adentro del libro de Física estaba el carnet del liceo. Eso me mató. Cuando ves cosas de ese tipo y después ves personas que salen a decir que compraron la casa por Facebook, a mí me hierve la cabeza".



En las imágenes se observa la pequeña biblioteca de la casa, compuesta mayormente por libros de primer, segundo y tercer año de liceo. También se ven allí varias cuadernolas. En el video se menciona que "se devolvieron a las personas los álbumes de fotos, documentos de identidad e incluso los carnet escolares y liceales que los usurpadores mantenían en la casa".