Barrabrava de Nacional asaltó a narco paraguayo

Un camión de matrícula paraguaya fue asaltado el viernes pasado en Flores por una banda integrada por miembros de la barra brava de Nacional. El vehículo movía cocaína desde Paraguay. Un importante operativo policial de la Brigada Antidrogas logró capturar a los asaltantes y el transportista.

En la oportunidad fue detenido Alan Lorenzo, un sujeto que declaró meses atrás trabajar como nexo entre la dirigencia de Nacional y su barra de aliento mientras estaba siendo investigado por un doble crimen en el barrio Tres Ombúes.

Poseedor de varios antecedentes, su suerte terminó el viernes. La operación ocurrió cerca de la hora 20:30 cuando un solitario policía, apostado en el kilómetro 203 de la Ruta 3, observó un camión paraguayo junto a una camioneta Ranger y un vehículo Corsa. Había varios hombres con linternas iluminando la parte de abajo del camión, estando del lado más oscuro, contra la cuneta.

Los vehículos livianos se movieron hacia Montevideo y de inmediato se montó un operativo en el que participa personal de la Jefatura de Flores.

La camioneta pudo eludir los controles y terminó ingresando a la ciudad de Trinidad mientras que los dos ocupantes del Corsa eran detenidos.

En tanto, quienes iban en la camioneta abandonaron el vehículo. La Policía incautó allí varias armas de guerra y 12 kilos de cocaína. Acto seguido se produjo una persecución dentro de la ciudad. Finalmente, la Policía capturó a dos hombres escondidos dentro de un cañaveral de una vivienda.

Luego fue detenido el camionero, quien afirmó haber sido asaltado minutos antes por varios hombres que se identificaron como policías. En el pesado vehículo aún quedaban 32 kilos de cocaína.

El conductor paraguayo dijo que cobraría US$ 5.000 por el viaje y que no sabía qué transportaba debido a que no realizó la carga.

Posteriormente, uno de los detenidos confirmó a la Fiscalía que había sido parte del asalto al camión tras recibir una promesa de US$ 40.000.

La fiscal de Flores, Serrana Corsino, imputó a cuatro de los detenidos uruguayos varios delitos: rapiña especialmente agravada, asociación para delinquir agravada, tráfico interno de armas de fuego y transporte de estupefacientes.

A otros dos uruguayos les imputó rapiña y asociación para delinquir. Mientras tanto, el conductor paraguayo fue imputado por importación y transporte de sustancias estupefacientes prohibidas.

Los siete imputados recibieron 120 días de prisión preventiva como medida cautelar.

Drogas en salto y tacuarembó

El pasado domingo, un operativo conjunto entre la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero y su par de Argentina, permitió capturar en Salto un camión paraguayo con 54 kilos de cocaína. Mientras tanto, en Tacuarembó se formalizó a cuatro personas tras el cierre de una boca de drogas.