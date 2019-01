Banda llegó en lancha a barrio privado de Carmelo “en busca de un empresario”

Con capuchas, guantes, botas y chorreando agua. Así entraron en la madrugada de este jueves unas 10 personas que robaron tres viviendas ubicadas en el barrio privado El Faro, cercano a Carmelo (Colonia).



Los individuos tenían armas cortas y largas y, según lo que informó este jueves el Ministerio del Interior “se presume llegaron al lugar por el Río de la Plata desde Buenos Aires, en busca de un empresario”.

En el lugar encontraron 49 proyectiles. Foto: Ministerio del Interior

“Aparece por el testimonio de las víctimas que el objetivo de estos delincuentes era ubicar a un empresario que no estaba allí y que no lo encontraron”, dijo el director de la Policía Nacional, Mario Layera, en declaraciones recogidas por la cartera.



De todas formas, los delincuentes no se fueron con las manos vacías: lograron robar US$ 4.400. “Es un hecho que nos llama la atención, no se había registrado hasta el momento en los años que yo recuerdo”, agregó.

En un bolso la Policía encontró ocho pares de esposas. Foto: Ministerio del Interior

La Policía recuperó los celulares de las víctimas –nadie resultó lesionado en el copamiento, explicó Layera- y un bolso que tenía “contenía 8 pares de esposas, dos cargadores con 49 proyectiles calibre 243 y un cargador Glock 9mm con 14 proyectiles”, según el detalle que proporcionó el Ministerio del Interior.



El director de la Policía Nacional dijo además que está sobre la mesa el intercambio de información con Argentina “si es necesario”, así como también con Interpol.