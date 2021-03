Avisó que rondaban rapiñeros; a los siete días lo asesinaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 23 de febrero el enfermero Alejandro Sabatin Acosta se desplazaba por el barrio de Sayago cuando vio a dos jóvenes en una moto y aceleró. Poco después publicó en su página de Facebook: “Cuidado en la zona de Sayago, Ariel y Garzón. Andaban dos en moto rapiñando. Me les escapé con suerte. Ojo”.

Una semana más tarde, en la noche del jueves 4 de marzo, Sabatin Acosta no tuvo tanta suerte.



Dos delincuentes lo asaltaron en Vedia y Bulevar Batlle y Ordóñez, a tres cuadras de Ariel y Sayago, para robarle la moto. Uno de ellos le disparó y se apropió de su vehículo.



Citando fuentes policiales, Subrayado informó que un testigo relató que tras esto un delincuente que conducía otra moto le gritó al rapiñero que tenía el arma de fuego: “Rematalo, rematalo”.



El rapiñero jaló tres veces el gatillo. Sabatin Acosta falleció poco después.



El delincuente se subió a la moto de la víctima. A los pocos metros el motor se apagó y la dejó abandonada en el lugar.

Las cámaras del Centro de Comando Unificado (CCU) registraron que, a los pocos minutos, los rapiñeros regresaron al sitio porque se habían olvidado de un casco.



Sabatin Acosta trabajaba en el Hospital Saint Bois y en Casa de Galicia. Sus familiares publicaron en los últimos días varios recuerdos sobre él. Su sobrina, licenciada en psicología y docente, escribió en Facebook: “Hoy me levanté temprano para ir a la escuela y al rato recibí esa llamada que nunca hubiera querido escuchar: falleció tu tío, Alejandro Sabatin”.

Luego, en su misiva, se dirigió al rapiñero asesino: “A vos que apretaste tres veces el gatillo porque con una no te alcanzó, te cuento que no robaste una moto, robaste una vida. Hoy perdimos a la persona más humilde, más buena, de un sentido del humor único, laburador, loco soñador de un mundo mejor y más justo”.



Y agregó que su tío era reconocido por salvar vidas, no tener prejuicios y por haber estudiado enfermería ya de adulto, porque “así somos de jugados. Así es mi familia, así es orgullosamente mi familia. Hoy no solo perdimos a un tío, hermano, hijo, abuelo, padre. Hoy el país perdió a un enfermero de vocación. QEPD y que en mí viva siempre tu ejemplo”.



El sábado 6, los compañeros de Sabatin Acosta lo despidieron con aplausos afuera de la mutualista Casa de Galicia.

Fuentes policiales indicaron a El País que continúan trabajando para dar con el paradero de los rapiñeros tras revisar los videos del lugar.