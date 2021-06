Atentaron con un artefacto explosivo contra la sede del juzgado penal de Salto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caso fue relatado a El País por el juez penal de cuarto turno de Salto, Paulo Aguirre, quien informó que los hechos ocurrieron en la tarde del sábado. "Había una funcionaria que estaba trabajando y se encontraba en el interior del juzgado, preparando los papeles para una audiencia que se iba a llevar a cabo en pocos minutos”, relató Aguirre. La audiencia la iba a realizar él y estaba fijada para las 16:30 horas.



"En ese momento, antes de que yo llegara al juzgado, la funcionaria que estaba sola en todo el recinto escuchó una fuerte explosión que venía del lado de la calle y salió para ver lo que estaba sucediendo, y allí pudo ver que se estaba incendiando la celosía de una ventana que da hacia el frente del edificio", continuó Aguirre.



El juez destacó la "valentía" y el "coraje" de la funcionaria. "Se trata de una excelente funcionaria, una escribana joven que, estando sola, no dudó en acarrear baldes de agua para sofocar el fuego de la ventana para que el hecho no pasara a mayores. Con una mano cargaba los baldes y con la otra llamó al 911 para pedir ayuda", manifestó el juez.



Luego, cuando él llegó al juzgado, vio que estaba la Policía y que había varios efectivos preguntándole a ella qué era lo que había pasado. “Allí me interioricé del asunto y pedí la captura del autor del hecho. Por las cámaras de videovigilancia que tenemos en las inmediaciones pudimos saber de quién se trataba; por suerte la Policía dio con el autor a pocas cuadras de la sede judicial”, expresó el juez.



Dijo que se trata de un sujeto con un antecedente por rapiña y si bien se refirió a la gravedad del caso, por el momento descarta que hubiera un móvil específico para llevar a cabo tal atentado. El hombre ahora está detenido y sería formalizado, aunque previo a esto se espera la realización de una pericia psiquiátrica.