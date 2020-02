Ataques a policías: sindicato reclama armas y chalecos con chip

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siguen los ataques a los policías. En la madrugada de ayer dos efectivos que vestían de particular fueron rapiñados en Montevideo. Uno de los casos se dio a las 5.35 horas en la esquina de Rodrigo de Triana y Padre Juan Bonmesadri en Colón. Según información oficial a la que accedió El País, un efectivo que iba a su trabajo en la seccional 23 fue abordado por un hombre aparentemente menor de edad y con un arma de fuego. Tras amenazas, le robó la mochila y el celular.

El policía se encontraba vestido de particular y con su arma de reglamento entre la ropa. Tras la amenaza, se identificó y realizó algunos disparos sin lograr detener al ladrón



Un segundo hecho también ocurrió ayer de mañana, en Camino Maldonado y Leandro Gómez, en Punta de Rieles. Una policía que vestía de particular y venía en moto fue encerrada. La golpearon y se llevaron su moto y el chaleco antibalas. Según informó Telemundo, la mujer fue acorralada por cuatro jóvenes que circulaban en moto y la obligaron a detenerse. La policía fue asistida por una emergencia médica que la trasladó al Hospital Policial.

El Ministerio del Interior informó la semana pasada que en los primeros 36 días del año -entre el 1° de enero y el 5 de febrero- hubo 25 rapiñas, seis hurtos, dos homicidios, un intento de asesinato y 43 atentados (agresiones en general) a efectivos policiales.



La situación preocupa a las autoridades y a los propios policías. Anoche estuvo reunido el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) en dos asambleas, para analizar el tema y plantear medidas concretas. La presidenta del Sifpom, Patricia Rodríguez, dijo a El País que uno de los temas que se manejaron en la reunión es que la vivienda es un tema clave y debe haber “soluciones habitaciones” para los policías que hoy viven en asentamientos, cerca de los delincuentes.

También proponen chipeado de armas y chalecos, algo que ya se usa en muchos países para ubicar a quienes roban, según Rodríguez. El sindicato dice que el argumento de que eso es caro no vale: “No deben medirse las vidas de esa forma”. Piden que el tema esté en el presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou.



Rodríguez también dijo que debe “volverse a las escopetas largas a todos los móviles” y el blindado de las unidades (“hoy no todos tienen”), entre otras medidas. No obstante, la sindicalista señaló que hay propuestas de seguridad operativa que no puede decir porque son de “logística interna”. Y contó que ayer la llamó el ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga, quien “se puso a disposición” y quiere saber lo que plantea el sindicato. “Es muy buena señal que escuche a sus trabajadores”, dijo Rodríguez.