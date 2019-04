Así relata Gustavo "Pato" Torena en un video su vida en la cárcel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gustavo Torena se encuentra preso en la cárcel de Campanero, departamento de Lavalleja, y desde allí filmó varios videos con un celular, que en las últimas horas se difundieron por las redes sociales.

En uno de ellos, se lo ve en una especie de chacra y dice, al tiempo que abre las manos: "Acá estoy, libre como los pájaros, como los teros, como esos teros", y señala a los pájaros que andan por el lugar.



"Yo estaba allá", dice luego señalando a lo lejos, "a esta hora estaba encerrado con cinco crotos y ahora estamos acá, es lo que nos toca vivir. Mirá, hay un cerro allá, ¿qué cerro es?", le pregunta a otro recluso.



Antes de terminar la filmación, agrega: "Acá estamos y la barra que quiera venir se aceptan colaboraciones (...) juguito de naranja, el que quiera venir a hacer un asado ya sabe".

En otro de los videos Torena muestra el lugar en el que está: "“Acá tenemos la estantería, acá está la estufeña, el catre mío, la catrera (…) Acá tenemos la tele, un estante, sillita, heladera, está corta la bocha en al heladera no hay nada che, después tenemos la cocinita, mesa, el bañulo para darse un baño, está todo bien, hay lluvero hay todo. Hay mate hay todo. Allá en frente hay un galpón, ahí crían los chanchos. Estoy a espaldas de la chacra, no quiero salir con el teléfono para afuera… y allá esta la cárcel, es lo que hay”.



Su abogado, Emilio Mikolic, dijo a El País que aún no vio los videos: "No vi nada, pero no comentaría nada" al respecto.

RELACIONADAS Rematan casa de Torena en Punta Colorada By Lucía Baldomir Rematan casa de Torena en Punta Colorada Rematan casa de Torena en Punta Colorada El “Pato Celeste” vuelve a estar entre las rejas By Ángel Asteggiante El “Pato Celeste” vuelve a estar entre las rejas El “Pato Celeste” vuelve a estar entre las rejas Gustavo Torena fue procesado con prisión por falsificación de documentos By Irene Nuñez Gustavo Torena fue procesado con prisión por falsificación de documentos Gustavo Torena fue procesado con prisión por falsificación de documentos

El "Pato" Torena fue condenado por viajar sin autorización judicial a Venezuela y no es la primera vez que está preso. Ya estuvo en prisión por estafa y hurto en el Comcar y en el Penal de Libertad.