Así intentan entrar droga a la cárcel

El hombre atravesó el campo a caballo. Así llegó a la calle de pedregullo, la que marca el final de lo verde y da paso a las rejas. Se bajó del animal y mientras sostenía las riendas con una mano, con la otra arrojaba paquetes hacia el otro lado de la divisoria, donde está la cancha de fútbol de la cárcel de Punta de Rieles. Luego se volvió a montar y se fugó fugazmente. El hecho sucedió el pasado 25 de enero cerca de las 11 de la mañana y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del lugar.

En la cancha, en tanto, dos reclusos que agarraron los paquetes fueron identificados y puestos a deposición de la Fiscalía. El hombre del caballo está siendo buscado por la Policía. No era la primera vez que esto sucedía. Días antes dos personas llegaron al mismo lugar en una moto, frenaron y arrojaron paquetes. La estrategia era la misma, pero cambiaron moto por caballo.

“La cancha de fútbol queda del otro lado del muro y ellos saben a qué hora están haciendo deporte (los reclusos). Entonces van y lanzan la droga”, explicó una fuente carcelaria a El País.



Esa modalidad de llegar en vehículo o a caballo a la parte lateral de una cárcel, agregó la fuente, se detectó por primera vez en un centro penitenciario de Canelones. Pero este tipo de maniobra es apenas una de las ingeniosas formas que los reclusos buscan para camuflar el ingreso de objetos prohibidos (como drogas o celulares).



Según relató la fuente a El País, las modalidades más frecuentes y las “más complicadas” de detectar para los funcionarios policiales, son las utilizadas por las parejas de los reclusos. Lo más común es que lleven escondida la droga en el recto o en la vagina. Otra variante recurrente consiste en poner estupefacientes u objetos en alimentos y vestimenta.

El uso del ingenio

En 2020 funcionarios de cárceles encontraron droga en los lugares más insólitos. Según narraron fuentes carcelarias hallaron marihuana adentro de una pelota de fútbol, en el interior de una pelota de tenis, en el envase de la pasta de dientes y hasta camuflada en un tupper que contenía un guiso.



Una de las maniobras que se detectó este año fue “la de la papa”. Los visitantes cortan la papa a la mitad, le hacen un hueco y luego esconden bolsitas con droga. Después atraviesan el tubérculo con un mondadientes para unir las partes cortadas. Otros visitantes escondieron bolsitas en suelas de sandalias. En ese caso lo que hicieron fue cortar la base del calzado, colocar la droga y volver a pegarla. Por el mismo mecanismo también ingresan celulares, y hasta han tratado pasar un dispositivo en cada calzado.



El pasado sábado en la cárcel de Canelones, los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) encontraron marihuana en un paquete de pasta seca que llevaron para un recluso. Eran mostacholes, y la droga estaba embutida dentro de ellos.



También hace poco policías detectaron que una persona intentaba ingresar droga en su tapaboca. La visita descosió el barbijo de tela, colocó dos sobres de marihuana y luego lo volvió a cerrar para que nada quedara a la vista. Pero en la cárcel, todo se revisa.



Punta de Rieles, exComcar y Penal de Libertad son las tres cárceles que cuentan con un escáner, además del método de control manual que tienen el resto de los centros de reclusión. Según indicó una fuente carcelaria a El País “el escáner lo maneja la Guardia Republicana”.



“Es muy importante que sea así. Eso se llama contraposición de intereses. Se trata de que una unidad se encargue del escáner y otra integrada por funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación haga la revisión. Se hace así para que no haya conexión entre un policía y otro”, detalló la fuente.



No solo por el ingenio de los visitantes ingresan los estupefacientes. “Tenemos casos de corrupción policial, de policías que han intentado entrar droga”, explicó la fuente. Y no son solo los policías. Un ejemplo de esto es lo que sucedió el 18 de agosto de 2020, cuando un abogado le entregó droga a un recluso durante una audiencia judicial.

Más incautaciones

Según datos oficiales a los que accedió El País, entre marzo y diciembre de 2020 se incautaron en las cárceles 13.369 gramos de marihuana, 678 gramos de cocaína y 4.031 gramos de pasta base. Estos números superan en cantidad a los decomisados en el mismo período del año anterior. En 2019 las cifras fueron: 10.744 gramos de cannabis, 126 gramos de cocaína y 1.808 gramos de pasta base.



Las cárceles donde se registraron más incautaciones fueron en la Unidad Número 7 (Canelones) y en la 24 del departamento de Soriano.

