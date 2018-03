Asesino de Quebracho sigue en fuga; piden captura internacional

Por agua, tierra y aire más de 90 efectivos de la Policía y la Armada buscan a Martín Bentancur (32), el peón que el miércoles mató a su ex suegra y a un efectivo policial en Quebracho, Paysandú. Lleva un rifle con mira telescópica, una pistola calibre 9 milímetros y, por su trabajo en la actividad rural, conoce el terreno mucho más que sus perseguidores.

El Ministerio del Interior instaló en Quebracho un Comando de Crisis para dar respuesta a todas las denuncias e indicios que surjan desde la población local. Cada uno de los datos es verificado por parte de los efectivos desplegados.

"No nos vamos a ir hasta que lo ubiquemos", subrayó anoche a El País uno de los integrantes del comando en el terreno. La Justicia realizó un pedido de captura internacional contra el sujeto debido a la cercanía con la frontera, según confirmaron fuentes de la secretaría de Estado.

Desde hace tres días la Policía busca al criminal en la zona del Arroyo Malo, un afluente importante del Río Uruguay. El curso de agua está rodeado de un bosque autóctono espeso.

La zona de rastrillaje va desde Quebracho hasta el Río Uruguay. Se trata de una distancia de unos 30 kilómetros de largo. Allí el Arroyo Malo y sus costas boscosas son el principal incidente en el terreno.

"La búsqueda se mantiene como en el primer momento, no se suspende. Estamos trabajando sin un área delimitada y en zonas de monte espeso. Tenemos apoyo de la Policía Aérea Nacional y de la Armada Nacional", dijo a El País en la tarde de ayer el jefe de Policía de Paysandú, Luis Mendoza.

Rastreo.

Una hipótesis que se manejó en el comienzo de la búsqueda fue que Bentancur haya conseguido un vehículo para trasladarse hasta el Río Uruguay. Los conocedores de la zona manejan que el ancho del río en ese punto es de unos dos kilómetros. Saliendo en bote hasta una de las islas existentes puede llegar en 10 minutos, dijeron las fuentes consultadas. Además, fuera de la desembocadura hay zonas de baja profundidad que permitirían atravesar el curso fácilmente.

De todos modos, hasta anoche no había elementos que hicieran sospechar que el buscado hubiese accedido a un vehículo que lo llevara hasta el río.

Al final de la tarde del jueves llegaron las tropas de la Guardia Republicana y desde el miércoles está operando en la zona un equipo de policías de la Jefatura de Paysandú, conocedores del terreno. Cuentan con perros adiestrados.

En tanto, un helicóptero policial dio vueltas por la zona de manera incesante. La aeronave tiene un sistema que permite captar las variaciones de temperatura en la superficie, lo que sería útil para detectar a una persona escondida en el interior del bosque.

Además, embarcaciones de la Armada surcan el Río Uruguay y verifican dentro las islas existentes. En tanto, los efectivos pie a tierra recorren los montes y las pocas construcciones existentes en el lugar.

Ayer se supo que en una estancia había faltado comida, una pista que reafirmaría la presunción de que el hombre prófugo todavía se encontraría en la zona. Una vez que surgió el dato, un grupo de policías se concentró en los alrededores del casco de ese centro de producción. Los propietarios del lugar destacaron que el único faltante fue la comida.

Sin embargo, la información no arrojó ninguna pista nueva para localizar al criminal.

Mientras los efectivos de la Policía y de la Armada buscaban con ahínco al criminal, la tradicional regata de Semana Santa que une la Meseta de Artigas y la ciudad de Paysandú, llegó a la desembocadura del Arroyo Malo, justo en la zona donde podría estar escondiéndose Martín Bentancur.

Son más de cincuenta embarcaciones uruguayas y argentinas que trasladan a más de 100 personas, entre competidores y acompañantes.

La presencia de los competidores obligó a reforzar las condiciones de seguridad. En ese contexto, se desplegó sobre las costas del río y el arroyo un equipo de la Unidad de Apoyo de Prefectura (Unapo), las fuerzas especiales con que cuenta la Armada Nacional.

Tragedia.

Durante siete años Bentancur mantuvo una relación afectiva con Valeria M. En diciembre el vínculo se acabó. Hace algunas semanas él intentó volver y ella le dijo que se había ennoviado con otro joven de la zona. En la madrugada del miércoles 28 de marzo ella denunció que su ex había tenido actitudes violentas.

Después todo se precipitó. El violento sujeto volvió a la casa de su ex, disparó contra su ex suegra, Nelly Goyeneche. Minutos más tarde llegó un policía, Juan Carlos Oviedo, a quien Bentancur golpeó, quitó el arma y le disparó, matándolo en el acto. Montó en la moto del policía y se dirigió a la casa de la familia de la actual pareja de Valeria M. donde produjo un incendio cuyos daños se estiman en un millón de dólares.

El asesino y las víctimas.

El último adiós de la prometida del policía

Ana Karina, la joven que estaba a punto de casarse con Juan Oviedo, el agente policial asesinado por Martín Bentancur, escribió una carta en la que asegura que "no le guarda rencor" al criminal que también diera muerte a Nelly Goyeneche.

"Gracias a Dios que no puedo odiar a este muchacho ni le guardo rencor, gracias a mi Dios que consuela mi corazón, me da de su paz y guarda mi corazón con su Presencia", escribió la prometida del policía a través de su cuenta de Facebook.

Ana Karina y Juan tenían una profunda fe religiosa y llevaban ocho meses de relación como pareja. Ella recuerda a su prometido como una persona "cariñosa, tierna, sincera, con una tremenda vocación de amor y ayuda al prójimo".

"Juan no solo fue para salvar a la mujer, Juan cuando salió en esa moto pensó en hablarle a Martín seguramente y arreglar las cosas pacíficamente, transmitirle esperanza, evitar una tragedia", indicó.

Junto a la publicación, Ana Karina subió dos fotos en las que se la ve con el policía, y "así como nos ven estábamos y estaba Juan, sonrientes, felices a más no poder, y con ese recuerdo me quedo".

"Te di lo mejor de mi, sabés cuanto te amo y sabés que lo voy a seguir haciendo porque como hablábamos el domingo, te dije que todo el amor que siento por vos no entra en un te amo, por eso quería casarme con vos, porque quería toda una vida para poder darte todo mi amor, y sé que me amabas de igual forma".

Hasta anoche, cuando se cumplían cinco horas de la publicación, se contaban por miles las repuestas que recibió la joven en su muro de Facebook. La mayor parte de ellas se solidarizaba con la chica, muchas hacían comentarios de tipo religioso y otros desde el punto de vista policial. "Soy policía del interior, todos creemos que se puede arreglar las cosas a las buenas pero todo cambió", decía una respuesta.

Buscan a joven desaparecida; el novio tiene restricción

Desde el pasado jueves, la adolescente Layla Maribel Benítez Bueno, de 14 años, falta de su hogar en Nuevo Berlín, departamento de Río Negro. Según fuentes policiales vinculadas al caso, la adolescente se fue con su novio, un joven de 21 años, quien convivía con Layla en la casa de la madre de ella. La pareja hacía siete meses que se había conformado.



Un tiempo atrás la joven sufrió un episodio de violencia doméstica por parte de su novio, hecho que fue denunciado.



Como consecuencia, la Justicia determinó que el joven no podía acercarse a Layla por 60 días, según informaron fuentes policiales al portal Ecos.



Sin embargo, antes de que se cumplieran los dos meses, la madre de la adolescente aceptó que volviera nuevamente a la casa. Pero luego, tras cuatro meses de convivencia, los actos de violencia no cesaron, por lo que la mujer determinó que su hija no podía continuar más con esa relación.



El joven fue notificado de que tendría que alejarse de Layla y se le dispuso una orden de restricción, pero no habría cumplido con la determinación, explicaron las fuentes.



Para el próximo lunes 2 de abril estaba pautada una audiencia judicial que definiría la situación del muchacho y la adolescente.



La Policía se encuentra buscando a la menor en las zonas que frecuentaba el joven. Hasta ayer estaban esperando la autorización para poner en marcha el rastreo de los celulares y el rastrillaje de la zona con perros.



Al momento de la desaparición, Layla vestía blusa suelta negra, jean azul, campera marrón y championes negros con detalles en rosado.



Cualquier información puede ser comunicada al 911, al teléfono de la seccional de esa localidad (4568 2005), o a cualquier unidad policial.