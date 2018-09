Asesinó a su pareja ante la mirada de dos niñas

La hija mayor de Roxana tiene unas pequeñas heridas en el rostro. Cumplió seis años de edad y fue lastimada ayer cuando el agresor se lanzó a apuñalar a su madre. La pequeña intentó defenderla, pero no pudo controlar al atacante.

Roxana Vilche tenía 24 años de edad y fue asesinada por un hombre de 27 años con quien había formado una pareja desde hace tres años. Tenían una hija de seis años que también presenció el crimen.

Médicos y psicólogos del Hospital Pereira Rossell atendieron a las dos pequeñas que se descompensaron ante la desgarradora situación. Quedaron a cuidado de un tío.

La víctima fue apuñalada en reiteradas ocasiones hasta que murió en una vivienda de la zona de Puntas de Manga en Montevideo. Luego de matar a la mujer, el hombre intentó suicidarse, provocándose cortes a la altura del cuello y el tórax. Quedó herido en el lugar, pero sobrevivió y recibió asistencia. Anoche se encontraba en estado reservado y con custodia.

La Policía fue alertada de lo sucedido, pero cuando llegó a la vivienda junto con los médicos de una emergencia móvil la mujer ya estaba muerta. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado a la espera de que pueda declarar.

Según dijeron a El País fuentes policiales, la mujer había denunciado al hombre anteriormente, pero en aquel momento no se habían determinado medidas cautelares.

Los primeros datos que manejan los investigadores indican que el matador era consumidor de distintas drogas, entre ellas pasta base, y que la pareja ya había terminado. El hombre había prestado servicio en el Ejército pero fue dado de baja.

El caso fue asumido por el fiscal Diego Pérez Echeverría y posteriormente pasó a la Fiscalía especializada en violencia sexual y de género.

Información útil

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.