Asesinó a su pareja ante la mirada de dos niñas

Femicidio

El criminal intentó suicidarse pero no lo logró, está internado.

La hija mayor de Roxana tiene unas pequeñas heridas en el rostro. Cumplió seis años de edad y fue lastimada ayer cuando el agresor se lanzó a apuñalar a su madre. La pequeña intentó defenderla, pero no pudo controlar al atacante.

Roxana Vilche tenía 24 años de edad y fue asesinada por un hombre de 27 años con quien había formado una pareja desde hace tres años. Tenían una hija de tres años que también presenció el crimen.

Médicos y psicólogos del Hospital Pereira Rossell atendieron a las dos pequeñas que se descompensaron ante la desgarradora situación. Quedaron a cuidado de un tío.

La víctima fue apuñalada en reiteradas ocasiones hasta que murió en una vivienda de la zona de Puntas de Manga en Montevideo. Luego de matar a la mujer, el hombre intentó suicidarse, provocándose cortes a la altura del cuello y el tórax. Quedó herido en el lugar, pero sobrevivió y recibió asistencia. Anoche se encontraba en estado reservado y con custodia.

La Policía fue alertada de lo sucedido, pero cuando llegó a la vivienda junto con los médicos de una emergencia móvil la mujer ya estaba muerta. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado a la espera de que pueda declarar.

Según dijeron a El País fuentes policiales, la mujer había denunciado al hombre anteriormente, pero en aquel momento no se habían determinado medidas cautelares.

Los primeros datos que manejan los investigadores indican que el matador era consumidor de distintas drogas, entre ellas pasta base, y que la pareja ya había terminado. El hombre había prestado servicio en el Ejército pero fue dado de baja.

El caso fue asumido por el fiscal Diego Pérez Echeverría y posteriormente pasó a la Fiscalía especializada en violencia sexual y de género.