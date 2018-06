Asesinato a media cuadra de la casa del presidente Vázquez

Un joven fue asesinado en el Prado en la madrugada de este sábado. El hombre fue baleado -recibió dos disparos- por un desconocido y falleció horas más tarde en un centro asistencial.



Al parecer se trató de un intento de rapiña y ocurrió a la altura de la parada de ómnibus ubicada en Lucas Obes y Buschental. El custodia de la casa del presidente Tabaré Vázquez escuchó los disparos, que se produjeron a media cuadra de distancia de la finca, y acudió a socorrer al joven



Efectivos de la Comisaría 7ª y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho, sobre el cual se guardaba este sábado un absoluto hermetismo.



La esquina de Buschental y Lucas Obes, en el corazón residencial del Prado, es un lugar habitualmente poco transitado; prácticamente no se ve un alma en la calle a las 2:00 de la madrugada, que fue la hora aproximada en que ocurrió el crimen, según la información a la que accedió El País.



La víctima no fue formalmente identificada; se trata de un joven, de 20 años de edad, según la información primaria. Las fuentes oficiales consultadas no quisieron dar detalles.



Ampliaremos