Asesinato de joven promesa del golf conmueve al Cerro

La Policía investiga el homicidio de Antony Macaris, un joven de 18 años que fue asaltado por dos delincuentes mientras acompañaba a un amigo en su casa del Cerro a arreglar una moto. Los delincuentes lo mataron de un balazo en el corazón.

Todo comenzó al caer la tarde del martes. Antony estaba en la casa de Alcides Flores, un profesor del Club de Golf del Cerro con quien este joven de 18 años supo formarse hace algunos años. Antony solía ir a tomar mate todas las tardes al hogar de Alcides. "Era como un hijo. Pasaba mucho más tiempo acá", aseguró a El País.

Él estaba acompañando al hijo de Alcides mientras arreglaba una moto en el pórtico del domicilio, ubicado al finalizar la calle Camino Cibils en el Cerro. De repente, dos delincuentes se acercaron a Antony y le exigieron que entregara el morral. Allí tenía sus documentos y algo de dinero.

Luego de concretar el robo, el otro delincuente extrajo un arma y le disparó un balazo en el pecho, a la altura del corazón. Lo trasladaron a un centro asistencial, donde falleció minutos más tarde.

Su padre, Pablo Antonio Marcaris, salía de su casa rumbo a la de su hijo mayor a quien iba a ayudar a instalar un calefón. Cuando estaba yendo, le gritan: "¡Pablo, Pablo, Antony, Antony!". Y de repente mira hacia atrás y ya había un móvil policial. "Pensé que lo habían lastimado, pero estaba tirado con un tiro en el corazón", dijo.

Vecinos del lugar en donde ocurrió el homicidio aseguraron a El País que la inseguridad en la zona se debe a la proliferación de bocas de droga. Los que lo mataron "son gente muy pesada", aseguró el padre de la víctima. "Acá es bravo, es complicado", agregó.

El golf, su refugio.

Por ser de la zona, Antony, estudiante del liceo 11 que el 4 de mayo cumpliría 19 años, era asiduo al Club de Golf del Cerro. Alcides Flores siempre incentivó a los niños y adolescentes del barrio a que no estuvieran en una esquina, sino que practicaran golf en el club. Y así fue que, poco a poco, esta promesa juvenil del golf nacional empezó a practicarlo en la Escuela ChiMont, una academia propuesta por el Club del Cerro que pone énfasis en el deporte y en lo social, a la que acuden decenas de niños.

Alcides ya palpaba sus condiciones. "Con 10, 11 años, antony pintaba para ser un buen jugador", comentó.

Siempre fue muy amigo del golfista Juan Álvarez, el principal exponente uruguayo de este deporte en el mundo. De hecho, en los comienzos de Antony, Álvarez le obsequió palos que seguía usando hasta ahora. Según pudo saber El País, otros socios del club le llegaron a obsequiar ropa.

"Él ídolo de él era Juancito", contó Nelson Pérez, vicepresidente de la institución cerrense.

En esos comienzos, quien era el coordinador de esta escuela y hoy presidente del club del Cerro, Nelson Olivera, también lo apadrinó. En algunos torneos que se debían jugar en el Club de Golf del Uruguay (Punta Carretas), Olivera se lo llevaba a dormir a su casa. Según contó, los taxis no ingresan a la zona en donde vivía.

Como se empezó a destacar en su rubro, la Asociación Uruguaya de Golf lo becó en el club de Punta Carretas, repitiendo el mismo proceso que había realizado Álvarez. Hasta ahora eran cinco jóvenes los que tenían este beneficio. "Esto lo sacó del entorno", comentó.

Sus compañeros "están devastados" por lo ocurrido, contaron desde el club. Iba algunas veces por semana para perfeccionar su juego. En el lugar, reciben el entrenamiento de algunos profesores y psicólogos deportivos que analizan cómo van evolucionando los adolescentes año a año. Sus buenas condiciones le permitieron representar a Uruguay en el Sudamericano Prejuvenil de Golf en 2014 y ganar varios torneos. En las últimas semanas el profesor Alcides Flores le daba dinero para que pudiese viajar a Punta Carretas.

"Me siento contento cuando estoy jugando"

"Un golpe a la exclusión", se titulaba una nota publicada en marzo de 2015 en la Revista Domingo de El País. El informe contaba la experiencia de 35 chicos que participaban en la Escuelita de Golf ChiMont, en el Cerro. Uno de los entrevistados en la nota era Antony Marcaris, que entonces era un adolescente de 15 años.



Hay veces que Antony no quiere ir a practicar. Sale cansado del liceo 50, donde cursa cinco materias de segundo año. Pero sabe que tiene que acudir. Es cuestión de llegar y le cambia la cara. "No sé... me siento contento cuando estoy jugando", narraba la crónica, y explicaba que Antony "ya compite a nivel nacional —tiene 10 de handicap— y sigue los pasos de Juan Álvarez, el número uno del país, también salido de la escuelita y el mismo barrio".



La Escuela de Golf ChiMont funciona en el Club de Golf del Cerro. Su nombre es un acrónimo de Chicago-Montevideo, denominación original del club cerrense que relacionaba las dos ciudades. Fue creada el 2 de septiembre del 2000, a partir de una sugerencia del famoso golfista argentino Vicente "Chino" Fernández durante un torneo que se había disputado un año antes.



Su misión, aún vigente, es "aportar valores positivos a la vida de sus alumnos, ayudando a forjar su carácter a través del aprendizaje del deporte del golf".



Es una escuela de golf gratuita, con un fin predominantemente social que está orientada mayormente a chicos del Cerro y barrios circundantes y que se financia con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Golf, del Club de Golf del Cerro y de colaboraciones empresariales y personales.



En la nota de la Revista Domingo se reseñaba que "los niños de entre 4 y 15 años que van a la escuelita de golf [...] viven en la zona, a veces en contextos críticos, donde las ofertas deportivas gratuitas no abundan. Tienen clases de una hora, pueden usar las instalaciones, reciben una merienda, el equipamiento para entrenar y un seguimiento de cerca sobre el rendimiento académico. Sin estudio no hay golf".



"Que el golf se juegue en lugares a veces exclusivos no quiere decir que sea para ricos", explicaba a El País uno de los coordinadores de la escuelita.