Asesinaron al hermano del "Buñuelo", peligroso narcotraficante de San Carlos

Sobre las 18.15 de este martes la Policía recibió una llamada alertando que había una persona herida de arma de fuego en las calles Joaquín Suárez y Doctor Lustemberg, en la ciudad de San Carlos, Maldonado, según informaron fuentes policiales a El País.

Luego de recibir esta llamada un móvil policial se dirigió "inmediatamente" al lugar. Allí les informaron que la persona herida había sido trasladada por un particular al Hospital de San Carlos. Diez minutos más tarde, desde el centro de salud informaron a las autoridades "que había ingresado una persona herida de arma de fuego, ingresada por un particular" y que había fallecido.



La víctima es un hombre de 26 años y hermano del narcotraficante Néstor Correa Balladares, conocido como"Buñuelo", según confirmaron fuentes judiciales a El País.



Ahora la policía se encuentra trabajando en el lugar pero todavía no hay detenidos.



"Buñuelo" fue condenado en noviembre de 2018 a dos años de penitenciaría, instancia en la cual se declaró culpable de un delito de comercialización de estupefacientes.



Igualmente, está privado de libertad desde junio de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de prisión preventiva, que le fue descontada de la condena anunciada en noviembre de ese año.



La fiscal Patricia Rodríguez lo señaló como el jefe de una de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes en el Este del país.



Correa Balladares es además el principal sospechoso de haber asesinado a al menos tres sujetos en los últimos tiempos, en el marco de las disputas territoriales que llevan adelante las bandas de narcotraficantes que operan en el departamento de Maldonado.