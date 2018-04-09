Asesinan a una mujer en Durazno y ya son diez los femicidios en lo que va del año

SARANDÍ DEL YÍ

La víctima es una enfermera de 41 años. El asesino, que luego se quitó la vida, era su esposo, de 52 años, y que trabaja como chofer del municipio de la localidad.

VÍCTOR RODRÍGUEZ DURAZNO

El desconsuelo reina en la ciudad de Sarandí del Yi (Durazno) tras un nuevo caso de femicidio y posterior suicidio ocurrido a última hora del domingo. La víctima es una mujer de 41 años y quien le quitó la vida era su esposo, de 52 años.

Con este nuevo crimen, ya son diez los femicidios ocurridos en lo que va del año.

Las primeras informaciones a las que accedió El País (efectivos de la seccional novena de policía, policía técnica, forense y fiscal trabajan en el lugar), establecen que el trágico desenlace tuvo lugar en un domicilio particular de calle Luis Alberto de Herrera y Ellauri.

Por motivos que se investigan, el hombre atacó con un arma blanca a la mujer y la apuñaló en el pecho, causándole la muerte. Luego, el hombre se retiró al fondo de la casa donde se quitó la vida, ahorcándose. Tenían tres hijos en común; un adolescente y dos niñas menores de edad.

La mujer, de 41 años de edad, se desempeñaba como enfermera de la mutualista local y el hombre, de 52 años, era chofer del Municipio de Sarandí del Yi, informó Alternativa Durazno y confirmó El País.



INFORMACIÓN ÚTIL VIOLENCIA DOMÉSTICA Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica: Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141 El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs. ¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica) u2022 Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

u2022 Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

u2022 Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

u2022 Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

u2022 Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

u2022 Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

u2022 Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

u2022 Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

u2022 Cambiar las rutinas si te persiguen.

u2022 Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.

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