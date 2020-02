Ataques a efectivos: estas son las posibles causas que maneja el sindicato policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El representante legal del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Washington Abdala, señaló este miércoles cuáles son las teorías que manejan detrás de los ataques a policías, que ya se han cobrado una vida y han lesionado a otros en las últimas semanas.

En diálogo con Radio Montecarlo señaló que hay "dos o tres líneas de posible interpretación". La primera teoría que manejan detrás de estos ataques está relacionada con el arma "para ver si luego se puede vender, no en el mercado interno, porque estas armas tienen un valor bastante relevante en Brasil, probablemente una relación tres a uno".

Abdala sostuvo que las armas marca Glock, calibre 9 milímetros, "en el mercado local andan en el orden de $ 20.000, pero en Brasil se llega a tres mil y pico de dólares". Consideró que es un "arma muy apreciada, muy moderna, tiene capacidad de impacto, es disuasiva".

La segunda teoría que manejan es que estos ataques respondan a "venganzas personales con policías que están identificados, que eventualmente pueden estar en el combate contra el tema del narcotráfico". En tanto, dijo que en estos casos "se hace del arma el delincuente y la viabiliza en el terreno delincuencial local o eventualmente la introduce en el mercado extranjero".

Abdala se mostró "sorprendido" por las cifras de las últimas semanas. "Es algo que está por fuera de todo tipo de indicador. No sabemos si esto obedece a que hay una etapa de tránsito en donde un gobierno saliente tiene cierta anomia y un gobierno entrante todavía no logra generar el nivel de conducción porque obviamente no tiene la legalidad y la legitimidad como para ello, pero es evidente que estos últimos días han sido un infierno".

En esa línea, adelantó que este miércoles tendrán una "reunión analítica de este tipo de situaciones para ver si logramos desentrañar algún dato más".