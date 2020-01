Encontrada la joven de 15 años que se hallaba ausente de su hogar desde el 2 de enero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles de tarde, el Ministerio del Interior informó que tras "un intenso trabajo del Departamento de Ausentes", hallaron a Victoria Martina Larrosa Bertone, de 15 años y ausente de su hogar desde el 2 de enero.



"La misma se encuentra sana y salva en un hogar de amparo del INAU", señala el tuit que emitió la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

Tras un intenso trabajo del Departamento de Ausentes, fue hallada la joven Victoria Larrosa que faltaba de su hogar desde hace varios días. La misma se encuentra sana y salva en un hogar de amparo del INAU. — UNICOM (@MI_UNICOM) January 15, 2020

El martes la adolescente de 15 años realizó un vivo en su cuenta de Instagram donde dijo cuáles fueron las razones por las que se fue de su casa.



"Fue por un tema que pasó con mi vieja, ¿sacás? Fue por un abuso sexual, un amigo de ella. Ella no me creyó, me dijo que era todo mentira y que estaba inventando todo esto para llamar la atención. Eso pasó hace dos meses atrás. Ahora volvió a pasar y mi madre sigue diciendo lo mismo", aseguró la joven.



Asimismo la adolescente aseguró que su padre tampoco le creyó su versión: "No tengo madre, no tengo padre, no tengo a nadie", expresó.



El País se comunicó ayer con la madre de la joven tras la transmisión en vivo por Instagram, pero prefirió no realizar declaraciones. Hoy lo intentó nuevamente sin obtener respuesta.