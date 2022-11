Ancap había reclamado el viernes a empresa de seguridad que 18 cámaras no transmitían en tiempo real

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado viernes Ancap había reclamado a la empresa que se ocupa de la seguridad de la refinería que había 18 cámaras –de las 60 que hay en la planta– que no estaban transmitiendo en tiempo real. Las filmaciones no llegaban al centro de monitoreo, según supo El País.

Sin embargo, la empresa privada no se presentó en la refinería para realizar el control. Según información preliminar, este problema se trató de un tema de señal y no de cableado. Por eso, la Policía Científica está trabajando en la revisión de cada una de las cámaras para ver si, a pesar de que que la transmisión de 18 de ellas no llegaba al centro de control, igual grabaron.



Tampoco se sabe todavía si alguna de estas 18 cámaras estaban colocadas en la Tesorería o en algún lado de esta zona del edificio.

La Policía sigue trabajando en el lugar para determinar por dónde ingresaron los criminales y utilizaron el dron de Ancap para sobrevolar la refinería para constatar si había alguna anomalía por vista aérea, pero no fue así.