"Nos agarran para la joda": alcalde de Aceguá denunció golpiza de Policía brasileña contra un menor

"Es una vergüenza eso de que nos agarren, vamos a decir 'para la joda', porque parece que no existimos de este lado nosotros", lanzó en las últimas horas Milton Javier Rodríguez, alcalde de Aceguá, ciudad de Cerro Largo fronteriza con Brasil. Estos dichos fueron después de que denunciara que efectivos policiales del país vecino ingresaron, detuvieron y golpearon a un adolescente que circulaba en moto.

En diálogo con La voz de Melo (CW 53), Rodríguez contó que el domingo mientras transcurría el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) comenzó a recibir llamados de vecinos que alertaban que "nuevamente" había ocurrido una persecución de los policías brasileños hacia el lado uruguayo, contra un menor de edad.

Si bien planteó que los menores de edad "no pueden" estar manejando, y que en ese caso comenten "infracciones", aseguró que es "la tercera vez que la Policía brasilera hace esto, de pasar para el Uruguay y hacer lo que hicieron: pecharon nuevamente a un menor, que pudieron haberlo lastimado o haber pasado algo más grave".



Rodríguez dijo que las fuerzas brasileñas ingresaron hasta "más de 500 metros" de territorio uruguayo en esta oportunidad. Y narró: "Lo persiguieron hasta acá, lo pecharon y lo tiraron al suelo. Ya lo tenían esposado adentro de la camioneta y le pegaron. Llegamos con la Policía del lado uruguayo y se tomó la medida que tenía de tomarse".



Indicó que le pidieron a la policía del vecino país que "soltaran al menor", y que lo trasladarían a otro sitio con sus padres. Finalmente, los efectivos brasileños "le sacaron las esposas", pero ya estaba "lastimado porque le habían pegado", reiteró.



El alcalde de Aceguá remarcó que esto es una "falta de respeto a la Policía del lado uruguayo". También acotó que la madre del menor tenía previsto llevar el caso a Fiscalía.



"Las autoridades uruguayas nunca le faltaron el respeto a las autoridades de Brasil. Siempre cuando hubo alguna actuación de la Policía de acá ellos van y piden un permiso, del lado brasileño, y van en conjunto. Acá lo que hace es que Brasil entra como así, como si no fuera otro país", dijo Rodríguez.



En estas zonas fronterizas es "común" que efectivos de un lado y otro traspasen la línea divisoria si existe una persecución, y no necesariamente se trasladaban efectivos de ambos países ante un caso de este tipo, indicaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.