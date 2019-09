La adolescente Tiziana González volvió a su casa tras estar cinco días ausente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiziana González González, de 13 años, regresó este martes a su casa tras permanecer cinco días ausente después de escaparse del hogar “Magnolia” en Maldonado, perteneciente al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), informó Telenoche y confirmó a el País Valería González, madre de la adolescente.



González indicó que la joven llegó a su casa cerca de las 16:00 horas sin aviso previo y que se encuentra bien de salud. "Fue por los mensajes que le mandé a través de la prensa que se animó a volver", indicó la madre.

La adolescente había sido internada el miércoles 4 de setiembre después de que la Justicia de Familia decidiera alojarla para diagnosticarla y tratarla ya que tenía problemas psiquiátricos, según contó su madre a El País.



“Mi hija estaba en un internado. Se escapó a las 15:00 horas del jueves. Hicieron la denuncia a las 19:00 y nos enteramos porque mi madre llamó durante horas al hogar. Si es por los funcionarios de INAU, todavía no sabíamos que se había ido”, dijo la madre.



Según González, su hija recibió atención médica de Salud Pública y luego la asoció a una mutualista. “Ella esperaba día y hora para ser atendida por el psiquiatra. Pero no llegó a estar ni 24 horas dentro del hogar del INAU. En el hogar no le dieron importancia al asunto”, sostuvo la madre.

La joven era buscada por efectivos de la Seccional 22ª (Melilla y barrios aledaños) y el caso era investigado por Interpol.