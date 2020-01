Adolescente de 15 años lleva 12 días desaparecida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Acababan de pasar dos días desde los festejos de Año Nuevo cuando Victoria Martina Larrosa Bertone, de 15 años, salió de su casa ubicada en el barrio Bella Italia. Su madre estaba trabajando así que fue su hermana la que la vio salir.

Pasaron las horas y Victoria no volvía. No llegó esa noche, no llegó esa semana y pasados 12 días desde su desaparición todavía no hay novedades con respecto a su paradero. “Las cosas son muy inciertas, no sabemos si está bien”, dijo su madre a El País. A partir de ese momento las redes sociales empezaron a movilizarse y a pedir ayuda para encontrar a Victoria junto con una foto de la joven. “Vestía una calza negra, campera de jean clara con mangas grises y una mochila roja”, indican las publicaciones para que sea más fácil de identificar. “No tiene tatuajes”, se agrega en otras que también piden ayuda para encontrarla.

Victoria Martina Larrosa Bertone. Foto: Captura

La denuncia fue realizada ante la seccional correspondiente y la Policía investiga qué ocurrió y dónde se encuentra la joven.



Hace pocos días empezó a circular información en la que se aseguraba que la joven estaba sana y salva y que usaba sus redes sociales con normalidad. Sin embargo el servicio Línea Verde de la Policía desmintió la información. “Al momento no ha sido ubicada”, indicaron. Por cualquier dato con respecto a la ubicación de Victoria se puede llamar al 152 interno 2030, correspondiente al Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de Uruguay al igual que al 2030 4638.