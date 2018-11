Abigeato en el campo del exfutbolista Rodolfo Rodríguez: "Este año se llevaron 300 ovinos"

El exfutbolista de Nacional y la selección uruguaya, Rodolfo "Pantera" Rodríguez, fue víctima una vez más de abigeato en el campo de Villa del Carmen (Durazno) en el que reside. Ya perdió 300 ovinos.

En declaraciones a El País, Rodríguez indicó que anoche le carnearon 10 ovinos, aunque "van un lote". "Históricamente han robado. Son más los robos que el consumo o las muertes naturales de los animales acá. En los últimos años ha crecido bastante, este año vamos arriba de 300" ovinos que pierde a causa del abigeato, señaló.



Consultado sobre si solamente su campo ha sufrido este tipo de delitos, Rodríguez dijo: "Tampoco soy el gil de la corona, nos roban a todos. Lo que pasa es que como hay mucha forestación, los demás, que tienen campos más chicos, tienen menos cantidad". De todos modos, "en proporción quizás a otros productores les robaron más que a mí. Si tienen 20 o 30, les roban cinco o seis y ya es el 20% de su producción".

El exfutbolista Rodolfo Rodríguez fue víctima de abigeato en su campo de Villa del Carmen. Foto: Francisco Flores.

El golero campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Nacional en 1980 ya radicó la denuncia en la Policía, pero "ha sido tanto este año que a veces hacemos y a veces no hacemos". En este sentido, señaló que cuando son "uno o dos" ejemplares que pierde, prefiere no presentar la denuncia porque se "pierde tiempo" acudiendo a al comisaría. "Si falta una o dos ni denuncio, llamo al comisario o a la BEPRA (Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato) y les aviso 'mirá que nos faltaron dos'. Cuando es una cantidad medio violenta como en este caso ya no es para comer porque tengan hambre, ya es para comercializar", afirmó.

Según Rodríguez, que es propietario de un establecimiento de ciclo completo de vacunos y lanares Ideal, en lo que va del año no se ha podido "hallar un culpable" en acción, es decir, saliendo o ingresando a una finca. "Sí han detenido en otros procedimientos".



“Muchos han dicho ‘no digas nada’, pero yo prefiero decir, no me da vergüenza, porque acá se hace todo honestamente y digo lo que pasa”, señaló a El País.



