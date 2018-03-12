150 días de prisión preventiva para asesino de mujer que estaba embarazada de siete meses

ASESINATO DE MIRTHA LORENA ROCHA

La víctima fue ultimada el sábado en La Coronilla. Tenía cinco hijos y además cursaba un embarazo de siete meses. Al asesino se le tipificó "delito de homicidio, especialmente agravado -por la premeditación- y muy especialmente agravado -por el femicidio- en concurso formal con un delito de abortou201d.

La Justicia de Rocha dispuso 150 días de prisión preventiva para el homicida de Mirtha Lorena Rocha, la mujer asesinada el pasado sábado en el balneario La Coronilla.

La víctima era madre de cinco hijos y además cursaba un embarazo de siete meses. El autor del crimen es un joven de 25 años, con quien había mantenido una relación sentimental.

La Fiscal del Chuy, Sandra Fleitas, solicitó la formalización por un "delito de homicidio, especialmente agravado -por la premeditación- y muy especialmente agravado -por el femicidio- en concurso formal con un delito de abortou201d, pedido al que la jueza de 1° turno del Chuy, Alma Susana Mattos, accedió, según publicó la Fiscalía de la Nación. Por la "gravedad del hecho y la existencia del peligro procesal de fuga", Fleitas había solicitado la pena de 180 días de prisión preventiva, pero la magistrada finalmente dispuso la cantidad de 150 días.

En declaraciones a la prensa, la magistrada dijo que

El matador había sido denunciado por la mujer por violencia doméstica. Pero se habían reconciliado y ella viajó a verlo. Cuando llegó el hombre la mató.

El joven apuñaló a Rocha a la altura del cuello y luego utilizó un cinto para ahorcarla. Tras ser detenido, admitió el homicidio y aportó datos para que la Policía pudiera ubicar el cuerpo, el cuchillo utilizado para ultimarla y su teléfono celular, informó a Subrayado el jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereyra.

