Policía y un joven están graves tras una rapiña

La rapiña a un policía que trabajaba de remesero tuvo sangrientas consecuencias, debido a que el funcionario de la Guardia Republicana y un joven ajeno al hecho resultaron heridos de gravedad.



El violento asalto se produjo en la noche del sábado en las inmediaciones de Costa Urbana Shopping, donde el policía, de 38 años, que estaba vestido de civil, se aprestaba a hacer un depósito en el Banco de la República situado en ese centro comercial.

De manera sorpresiva se acercó un rapiñero que le dijo que sabía que era policía y lo conminó a entregarle el dinero que llevaba y su arma de reglamento. El delincuente le hizo tres disparos, provocándole heridas en el cuello y el abdomen. Cuando el policía caía por los impactos de bala y las heridas que sufrió, logró tomar su arma y hacer tres disparos contra el rapiñero, pero con consecuencias no deseadas, debido a que dos balas hirieron a un joven de 22 años que pasaba por el lugar. La otra bala dio en un vidrio.

Pese a la reacción del policía, el rapiñero pudo escapar y los investigadores estiman que en las cercanías lo aguardaba una moto u otro vehículo para alejarse con rapidez del centro comercial.

El funcionario recibió la primera asistencia en el lugar de la rapiña y fue trasladado de urgencia al Hospital Policial.

A su vez, el joven herido fue llevado a Médica Uruguaya y está grave.

Las autoridaes policiales de Canelones, de inmediato, iniciaron diversas actuaciones con la finalidad de identificar y detener al delincuente y establecer si tuvo algún cómplice en esta acción.



En Montevideo, San Carlos y Rivera ocurrieron las muertes en un solo día.

INSEGURIDAD en ciudad de la costa