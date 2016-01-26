Policía sin pistas sobre asesinato de sereno de terminal

Recibió dos tiros por no poder abrir la bóveda con el dinero

Un sereno (64 años) de la terminal de Copsa de Progreso, que fue baleado por dos delincuentes durante un asalto ocurrido el viernes 22, falleció ayer por causas que aún son investigadas.

La víctima, un exfuncionario policial conocido como “El Matute”, fue reducido por dos delincuentes que, en forma insistente, le preguntaban dónde estaba el dinero.

El sereno respondió que no sabía. Los rapiñeros encontraron la caja fuerte pero esta no tenía dinero. Como represalia, le dispararon un tiro en la ingle y otro en una pierna. Poco después, la víctima fue internada en una mutualista de Canelones.

El domingo 24, efectivos policiales le tomaron declaraciones en la mutualista y el guardia se encontraba bien de salud. Sin embargo, pocas horas después falleció. Hoy se le hará una autopsia para conocer las causas de la muerte.

Se estima que el corazón de la víctima no soportó el estrés generado por el asalto y la posterior internación.

La Policía no tiene pistas sobre los autores del homicidio del sereno. Un testigo vio salir del lugar un auto rojo. Las filmaciones de la empresa no son buenas, según fuentes del caso.

Los asaltantes se llevaron menos de $ 2.000 de la estación de Copsa ubicada en el kilómetro 32 de la ruta 5.

La violencia del asalto y la muerte del sereno, muy querido en Progreso, consternó a los vecinos. Narraron que era una persona muy amable que se ganaba la vida todos los días y concurría a trabajar en bicicleta.

Reclamo.

Los trabajadores de Copsa realizaron un paro ayer en protesta por la muerte del sereno.

La paralización de actividades duró hasta las 18:00 horas de ayer.

Hoy habrá una reunión sobre la situación de la empresa donde se planteará la presencia de una guardia policial en algunas estaciones de la compañía, según informaron a El País fuentes del sindicato de la empresa de ómnibus.

COPSA REALIZÓ AYER UN PARO EN PROTESTA