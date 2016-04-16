Policía redujo el patrullaje relativo a ley de faltas

Ya no hacen dos recorridas diarias; se responde a llamadas concretas.

Hasta hace poco, la Policía patrullaba los espacios públicos de la ciudad, y si encontraba a una persona durmiendo en la calle, la subía al móvil policial y la conducía a un refugio. Era habitual que se negaran a quedarse en el refugio —de hecho, nadie los puede obligar—, y regresaran a la calle. Hubo quienes hicieron este trayecto más de 25 veces.

La ley 19.120, o "ley de faltas", penaliza la "ocupación permanente y reiterada de espacios públicos" cuando se constata que una persona se ha instalado en la calle más de tres veces. Por eso la Policía tiene un equipo de patrullaje especializado desde que la normativa entró en vigencia, en setiembre de 2013.

Pero su función cambió. Por más que la unidad existe con la misma cantidad de personal, desde agosto del año pasado se cortaron las salidas de la tarde. Y desde enero de 2016 se dejaron de realizar los recorridos todos los días. Es decir: de un régimen de patrullaje de dos veces al día, se pasó a una estrategia de "trabajar a demanda", dijo a El País una fuente de esta unidad especializada.

Según Charles Carrera, director general de Secretaría del Ministerio del Interior e interlocutor con el Mides, "el protocolo se sigue cumpliendo". Refiere a que la Policía continúa yendo a "levantar" a quienes pernoctan en la calle cada vez que hay un llamado. "Tenemos muy buen vínculo con los alcaldes, quienes suelen pasarnos información", dijo. Pero ya no existe el patrullaje rutinario que se había dispuesto al inicio.

ESPACIOS PÚBLICOS