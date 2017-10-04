Policía realiza reconstrucción para aclarar muerte de mujer en Punta Carretas

HOMICIDIO

Hoy miércoles la Policía trabaja en la zona y la vivienda en que ayer fue hallada muerta una mujer de 40 años.

Una mujer de 40 años fue encontrada muerta por la Policía en su casa ubicada en Luis de la Torre y Francisco Ros, en el barrio Punta Carretas.

Hoy miércoles, la Policía trabaja en la zona con material de las cámaras de seguridad y también en la vivienda, para reconstruir lo ocurrido y aclarar la muerte de la mujer, según informa Telemundo.

Uno de sus 13 hermanos de la fallecida contó a El País, que su hijo de 13 años se fue al colegio a las 7:15 y la vio acostada. La mujer, empleada doméstica, solía ir a trabajar entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana. u201cLa patrona vio que no llegaba y no contestaba el teléfonou201d, relató.

Sobre el mediodía, el joven volvió del liceo, encontró la casa revuelta y llamó a la Policía. En la casa había un u201cgran desordenu201d, pero el homicida no robó nada, agregó uno de sus hermanos. u201cEstaba la computadora, todou201d, contó uno de los hombres que ingresó para comprobar si el cuerpo estaba en ese lugar. Cuando llegó la Policía, la vio en la cama tapada con sábanas y objetos.

La jueza del caso, Ana Ruibal, contó que la puerta del fondo estaba forzada. Según informó Canal 4, estiman que el agresor ingresó por ese lugar.

Allegados al caso informaron que no había sangre alrededor de su cuerpo, por lo que apuntan a que se trata de un homicidio por asfixia.

A medida que pasaban los minutos, los vecinos de la mujer se acercaban sorprendidos por la cantidad de móviles policiales que había en el lugar.

u201cNo sabés cómo era como mamá. Ese niño vive en base a su madre. Le jorobaron la vida para siempreu201d, agregó una vecina. La mujer estaba haciendo boxeo y danza.

Según un allegado a la familia, se trata de un femicidio, aunque prefirió no dar mayores detalles. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar. Ayer, a última hora de la noche, el exesposo de la mujer declaraba ante la Policía.

Femicidio.

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La Justicia de Artigas procesó con prisión a un joven de 21 años por matar a su pareja. Según informó Canal 4, el hombre se había presentado ante la comisaría de la zona para avisar que la mujer se había ahorcado.

La Policía detuvo al denunciante y en la sede policial declaró haberla asesinado.

Tras la declaración de varias horas ante la Justicia, y en base a las pericias practicadas al cuerpo de la víctima, la jueza Rossana Martínez lo procesó por u201chomicidio especialmente agravado en calidad de autoru201d. El forense había confirmado que la mujer no se había suicidado y no tenía signos de haberse defendido del ataque del hombre. Con esta muerte, ya son 20 los asesinatos a mujeres que se cometieron en lo que va del año.

Otra mujer muerta.

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Ayer de tarde, en la bajada 33 de la playa de El Pinar, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 25 años.

La fiscal del caso, Silvia Mascaró, descartó que la mujer estuviera días en el agua aunque sí confirmó que fueron u201cvarias horasu201d. Según pudo comprobar, no presentaba ningún tipo de lesión u201cvisibleu201d. Estaba semidesnuda y pudo haber sido por el arrastre del agua. Se realizarán las pruebas científicas para determinar su identidad y qué fue lo que le causó la muerte.

san josé A prisión por matar en un bar

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La Justicia de San José procesó con prisión a un comerciante de 43 años que mató a otro con una cuchilla luego de una discusión en un bar de la capital de ese departamento. Según informó Subrayado, el hecho ocurrió sobre las 2:00 de la mañana del domingo.

La discusión comenzó en el local y luego salieron del bar, llamado u201cSiete de copasu201d. El fallecido fue un hombre de 34 años, según informó Subrayado.

