Policía mató a joven expareja en puerta de escuela y luego se suicidó

Fue sobre las 13 horas y los niños estaban en la entradade la escuela, cuando un funcionario policial se acercó por atrás de la joven y le disparó por la espalda. Luego se quitó la vida.

El departamento de Florida se vio conmocionado hoy por el asesinato de una joven mujer en la puerta de la escuela N° 45 de la localidad de Fray Marcos. El matador fue su expareja, funcionario policial, quien se quitó la vida luego del homicidio, informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom) en un comunicado.

"Un funcionario policial disparó sobre una joven con quien había mantenido —tiempo atrás— una relación a la que la víctima había dado fin", dice el texto oficial divulgado este viernes.

Otro agente que se percató de lo ocurrido comenzó a perseguir al homicida, quien al verse acorralado decidió quitarse la vida con la misma arma que utilizó para quitarle la vida a la joven mujer.

La víctima se encontraba acompañando a su hermano en la puerta de la escuela N°45 cuando el asesino se acercó por detrás y sin mediar palabra le disparó en la espalda. recibió tres balazos, de acuerdo a lo publicado por FloridAdiario.

“La mujer cayó y allí, el matador disparó dos veces más, retirándose corriendo por plaza Artigas, y dirigiéndose a un bar ubicado en calle Giambruno a cinco cuadras del lugar, buscando, aparentemente, a un compañero de la víctima”, según contó uno de los testigos a la emisora.

La emisora local Latorre FM informó por su parte que los hechos ocurrieron sobre las 13 horas, momento en que los alumnos del centro educativo se encontraban en la puerta y en filas frente a la misma. Los niños vieron todo y corrieron en varias direcciones.

Joven había denunciado amenazas

Unicom también informa que la joven había sido amenazada e intimidada por quien luego le quitó la vida, y que está situación fue denunciada por la propia joven anteriormente ante la Policía, quien a su vez informó a la Justicia.

Por tal motivo, Interior dispuso iniciar una investigación de urgencia a los efectos de conocer si se cumplieron las disposiciones cautelares para estos casos.



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