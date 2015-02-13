Policía investiga la muerte de un joven baleado en Tres Ombúes

Efectivos policiales patrullaban la zona cuando un grupo de vecinos les hizo señas alertando que había un joven tirado en el piso, baleado. Fue trasladado con vida a un centro de salud, pero minutos más tarde murió.

Efectivos policiales de la Comisaría 19ª se encontraban recorriendo la zona de avenida Luis Batlle Berres y Tres Cruces, en Tres Ombúes, sobre las 20 horas de este jueves.

Un grupo de vecinos les hizo señas y pidió que se acercaran ya que un joven había sido baleado y se encontraba tirado en la calle.

La Policía trasladó a la víctima a un centro de salud, pero al ser atendido por los médicos éstos constataron su fallecimiento. Tenía tres balazos: dos en el pecho y uno en el glúteo.

Un testigo contó a la Policía que desde su casa escuchó varias detonaciones y cuando salió a la calle vio cómo el joven se arrastraba en la vereda pidiendo ayuda.

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