Policía investiga hallazgo de un cuerpo sin vida en el Parque Rivera
Se solicitó una autopsia ya que no presentaba signos de violencia.
Esta tarde un hombre que hacía deportes en el Parque Rivera, alertó a la Policía acerca de un cuerpo que se encontraba semi sumergido en el lago de la zona, según informó Jefatura de Montevideo.
Personal médico constató su fallecimiento y en primera instancia no se constataron signos de violencia, si bien fue derivado a la morgue para una autopsia, según informó Telenoche.
El cuerpo logró ser rescatado del agua con la ayuda de efectivos de la Zona Operacional II del Área de Investigaciones y Bomberos.
MONTEVIDEO
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