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El País Información

Policía investiga confuso caso de secuestro e incendio de un auto

31/03/2015, 10:15
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Un hombre denunció que fue secuestrado y llevado a Belvedere en su auto, pero al empantanarse el mismo los delincuentes incendiaron el vehículo y escaparon.

La Policía investiga un confuso hecho ocurrido anoche en la zona de Belvedere. Según informaron a El País fuentes de la Jefatura de Montevideo un auto fue quemado y una persona lastimada por las llamas. Dicha persona, un hombre de 57 años, fue quien hizo la denuncia a la Policía. Sin embargo, no está claro cómo sucedió el caso.

Según publica hoy La República el hombre llegaba a su casa anoche cuando fue abordado por dos individuos armados que lo obligaron a ingresar al vehículo y a manejar por varias calles hasta llegar al barrio Belvedere. En la zona de Guaruyalo y Gregorio Más, según informa el diario, el auto se habría empantanado. Según el relato los delincuentes comenzaron a empujarlo, pero al no poder sacar el vehículo le lanzaron una botella con combustible y una mecha incendiando el vehículo. El conductor había descendido, pero igual resultó herido por las llamas. Los delincuentes habrían huido.

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