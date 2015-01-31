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El País Información

Policía herido en intento de asalto a una estación de servicio

31/01/2015, 14:53
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Dos hombres en motos intentaron robar la estación de General Flores y Corrales y fueron repelidos por un agente de la Policía.

En horas de la madrugada de este sábado, dos motos con dos ocupantes llegaron a la estación de servicio ubicada en General Flores y camino Corrales, solicitando inflar las ruedas de sus vehículos.

Al darse cuenta que en el lugar había un agente policial, los hombres comenzaron a dispararle a lo que el agente respondió con su arma haciendo que los delincuentes huyeran. 

El policía sufrió una herida en la pierna derecha. 

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