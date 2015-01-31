Policía herido en intento de asalto a una estación de servicio

Dos hombres en motos intentaron robar la estación de General Flores y Corrales y fueron repelidos por un agente de la Policía.

En horas de la madrugada de este sábado, dos motos con dos ocupantes llegaron a la estación de servicio ubicada en General Flores y camino Corrales, solicitando inflar las ruedas de sus vehículos.

Al darse cuenta que en el lugar había un agente policial, los hombres comenzaron a dispararle a lo que el agente respondió con su arma haciendo que los delincuentes huyeran.

El policía sufrió una herida en la pierna derecha.



inseguridad