Policía fue herido en tiroteo con rapiñeros

Un banda de cinco delincuentes protagonizó un violento asalto a un supermercado de Paso de la Arena, la noche del domingo, y se tiroteó con la Policía, hiriendo a un efectivo.

Los rapiñeros, que vestían uniformes de una empresa de seguridad privada local y poseían chalecos antibalas, pasamontañas y armas —entre ellas, una escopeta 12 mm— llegaron sobre las 22:30 horas al supermercado ubicado en Avenida Luis Batlle Berres y Camino Paso de la Arena. Redujeron al guardia de seguridad y a todo el personal que se encontraba dentro del local, que ya había cerrado sus puertas a los clientes. Tras agredir a dos de las víctimas a culatazos, intentaron abrir la caja fuerte con un marrón, no logrando su propósito. En determinado momento, advirtieron la presencia policial y se dieron a la fuga hacia el vehículo en el que habían llegado.

Al salir del local, se encontraron con los efectivos, que le dieron voz de alto. Los delincuentes comenzaron a disparar contra los funcionarios. Uno de los policías resultó herido en ambas manos por los perdigones de una escopeta.

Finalmente, los cinco se dieron a la fuga dejando atrás el vehículo con varios impactos de balas y el dinero del local.

En otro hecho violento que marcó la jornada de ayer, un delincuente fue herido de bala luego de intentar robar a un hombre que salía de su casa a hacer un depósito bancario. La policía capitalina alertó a hospitales por el posible ingreso del baleado.

La víctima, un empresario, salía de su casa en el barrio Punta Gorda para hacer un depósito bancario cuando dos delincuentes armados intentaron entrar por el portón del garaje.

De inmediato, el hombre que tiene porte de armas y llevaba una en su vehículo, comenzó un tiroteo con los dos delincuentes.

Hirió a uno de ellos en la pierna y de inmediato una camioneta color negro los sacó del lugar.

La policía está intentando localizar al delincuente herido como a los cómplices. Se alertó a todos los hospitales de la capital desde la Jefatura de Policía de Montevideo ante la posibilidad de que aparezca alguna persona herida de bala.

En el auto en que viajaban los delincuentes, y que fue abandonado a unas cuadras del tiroteo, había manchas de sangre.

Paso de la Arena