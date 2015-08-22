Policía efectúa "mega operativo"

Unos 100 policías efectuaron ayer un "mega operativo" en Cerro Norte con el objetivo de desarticular una organización traficante de drogas. Con apoyo de la Guardia Republicana, los policías allanaron una decena de viviendas y detuvieron a 24 individuos, según informaron a El País fuentes del caso.

Entre los detenidos se encuentra personas en calidad de indagados sospechados de traficar estupefacientes y algunos consumidores.

En el operativo participaron blindados de la Guardia Republicana mientras un avión del Ministerio del Interior filmaba los allanamientos. En la tarde de ayer, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Información Táctica (DIT), cuerpo creado hace un año por el jefe de Montevideo, Mario Layera. En el operativo también participaron efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y de la Zona IV (Cerro).

Poder de fuego.

En el último año, ocurrieron una serie de muertes y enfrentamientos entre varias familias en Cerro Norte. Esas situaciones delictivas dejó al desnudo a una organización de delincuentes con elevado poder de fuego que traficaba desde Argentina grandes cantidades de drogas. Los enfrentamientos entre bandas obligaron a muchas familias a abandonar sus casas, las cuales fueron tomadas por delincuentes.

Cerro Norte