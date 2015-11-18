Policía detuvo a cinco personas por casos de secuestros exprés

Estarían vinculados a los casos ocurridos los días 12 y 16 de noviembre en los barrios Pocitos y Centro.

El juez penal Eduardo Pereira indaga a cinco personas detenidas, sospechosos de haber cometido secuestros exprés en Pocitos y el Centro.

Fueron capturados este miércoles cerca de las 8:00 horas, en un allanamiento realizado en la zona 2 (Cerro y barrios aledaños).

Fuentes del caso indicaron a El País que la Policía también pudo incautar armas y drogas en varias casas de esa zona.



Los secuestros fueron casi idénticos: dos sujetos sorprendieron a sus víctimas dentro del auto, las amenazaron con un revolver y luego las obligaron a recorrer varios cajeros automáticos.

"Son los mismos que cometieron el anterior secuestro. Lo repitieron porque les salió bien. Además $ 100.000 les dura muy poco tiempo a esos sujetos", dijo un jerarca policial a El País.

Montevideo