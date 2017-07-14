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El País Información

Policía detuvo a banda que robaba en Buceo, Carrasco y Punta Carretas

14/07/2017, 18:38
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Cámaras de diferentes comercios captaron el momento en que los delincuentes ingresaban a robar.

La Policía de Montevideo detuvo a un grupo de delincuentes que robaba en diferentes comercios de la zona de Carrasco, Buceo y Punta Carretas, informó el Ministerio del Interior.

En algunos de los casos accedían a los comercios con pinzas apropiadas y piedras, rompían las cortinas metálicas y vidrieras de las tiendas; en otros usaban amoladoras a baterías y/o cizalla.

Con información anónima aportada a los investigadores pudieron encontrar las casas con los objetos hurtados. Luego de realizar diversos allanamientos lograron incautar:

1) 34 prendas de ropas
2) 13 perfumes
3) 8 lentes de aumento
4) 5 Bolsos deportivos
5) 70 perchas
6) 2 Parlantes
7) 3 Cámaras digitales
8) 1 auto Hyundai Accent blanco. En el vehículo incautaron varias etiquetas y un gorro.

La matrícula del auto estaba requerida desde octubre de 2016 por haber participado en hurto de mercaderías en el interior de un supermercado. También se incautaron una amoladora y cizalla, similares a las que utilizaban los delincuentes en los hechos.

La captura de los delincuentes fue posible por las filmaciones de las cámaras de seguridad de los comercios asaltados y por informaciones anónimas que lograron dar con el paradero de la mercancía robada.

El resto de la banda está integrado por el cónyuge de una de las mujeres detenidas y dos adultos que se encuentran requeridos por la Justicia y son buscados por la Policía.

Los detenidos se encuentran a disposición del Juzgado Letrado en lo Penal de 2º turno, donde declaran por estas horas. El menor que participó de los hechos fue entregado a sus responsables por disposición del Juzgado de Adolescentes de 2º turno.

Si no puede ver el video haga click aquí.

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