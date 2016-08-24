Policía de particular mató a ladrón que había robado en una farmacia

El efectivo se encontraba de particular y se enfrentó con dos ladrones, uno de ellos pudo escapar en una moto y el otro murió a causa de un disparo.

Esta tarde un policía mató a un delincuente que, junto a un cómplice, cometió un robo a una farmacia ubicada en el barrio Maroñas entre las calles Spencer y Veracierto, confirmaron fuentes del caso a El País.

El efectivo estaba de particular cuando ambos delincuentes salían del local; se enfrentó a ellos con su arma de reglamento y uno murió a causa de un disparo. El otro delincuente logró escapar en una motocicleta.

La Policía trabaja en el lugar.

La Policía trabaja en el lugar donde murió un ladrón en Maroñas. Foto: F. Ponzetto

MAROÑAS