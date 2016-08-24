Policía de particular mató a ladrón que había robado en una farmacia
El efectivo se encontraba de particular y se enfrentó con dos ladrones, uno de ellos pudo escapar en una moto y el otro murió a causa de un disparo.
Esta tarde un policía mató a un delincuente que, junto a un cómplice, cometió un robo a una farmacia ubicada en el barrio Maroñas entre las calles Spencer y Veracierto, confirmaron fuentes del caso a El País.
El efectivo estaba de particular cuando ambos delincuentes salían del local; se enfrentó a ellos con su arma de reglamento y uno murió a causa de un disparo. El otro delincuente logró escapar en una motocicleta.
La Policía trabaja en el lugar.
MAROÑAS
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