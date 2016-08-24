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El País Información

Policía de particular mató a ladrón que había robado en una farmacia

24/08/2016, 19:04
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La Policía trabaja en el lugar donde murió un ladrón en Maroñas. Foto: F. Ponzetto

El efectivo se encontraba de particular y se enfrentó con dos ladrones, uno de ellos pudo escapar en una moto y el otro murió a causa de un disparo.

Esta tarde un policía mató a un delincuente que, junto a un cómplice, cometió un robo a una farmacia ubicada en el barrio Maroñas entre las calles Spencer y Veracierto, confirmaron fuentes del caso a El País.

El efectivo estaba de particular cuando ambos delincuentes salían del local; se enfrentó a ellos con su arma de reglamento y uno murió a causa de un disparo. El otro delincuente logró escapar en una motocicleta. 

La Policía trabaja en el lugar.

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La Policía trabaja en el lugar donde murió un ladrón en Maroñas. Foto: F. Ponzetto

MAROÑAS

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