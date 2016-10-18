Policía de la Republicana se tirotea en plena feria

Un policía de la Guardia Republicana se encuentra internado en el Hospital Policial luego de haberse tiroteado con dos delincuentes en la feria de Piedras Blancas.

El hecho ocurrió el domingo a las 14:00 horas en José Belloni y Leandro Gómez. El efectivo policial se encontraba por la zona paseando con su esposa. Ambos iban en una motocicleta.

En determinado momento el policía comenzó a escuchar disparos de arma de fuego y se percató que a pocos metros, al menos dos delincuentes armados estaban intentando robarle mercadería a un feriante.

El oficial intervino en la situación para impedir el robo, se abalanzó sobre los delincuentes y comenzó el tiroteo.

Dos heridos.

Los dos rapiñeros la emprendieron a tiros contra el oficial, quien resultó herido en un pie y no reviste gravedad, aunque se encuentra en observación en el centro de salud.

El efectivo extrajo su arma de reglamento y repelió los disparos, logrando herir a uno de los dos delincuentes. El herido se subió a una moto y se marchó, mientras que su acompañante se dio también a la fuga en un auto color rojo.

Algunas horas después, la Policía encontró el auto en la esquina de Belloni y José Shaw, a unas pocas cuadras de donde sucedió el hecho.

También se dio aviso a la Policía de que a pocas cuadras del complejo Parque Guaraní se encontraba un joven de 23 años herido de bala en uno de sus glúteos.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo, el muchacho herido estaría vinculado a los hechos ocurridos en la feria de Piedras Blancas, y en las próximas horas deberá prestar declaraciones ante la Justicia competente.

Efectivos de la Republicana buscan mejorar su remuneración trabajando en seguridad privada. Foto: D. Borrelli

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