Policía de Canelones tiene "pistas firmes" en homicidio de una mujer

Una mujer de 43 años apareció muerta ayer en su casa de Las Piedras. La Policía estima que el asesino le robó un dinero que ella guardaba y luego la golpeó hasta matarla.

La división prensa de la Jefatura de Policía de Canelones informó que se está trabajando con "pistas firmes" en el homicidio de una mujer de 43 años ocurrido ayer. "Se está buscando a una persona", agregó la Jefatura.

Ayer de madrugada personal de la Seccional 4ta de Las Piedras fue alertado por vecinos que la vivienda de la víctima, ubicada en calle Manuel Freire esquina Dr. Pouey, estaba con las puertas abiertas y luces prendidas. Aseguraron que llamaron varias veces y no obtuvieron respuesta.

Por esta razón la policía concurrió al lugar, entro a la casa y encontró en una habitación al fondo a la víctima tendida en el suelo con abundante sangrado en el rostro. Junto a ella había un objeto contundente que fue utilizado para matarla a golpes, agrega la Jefatura.

Según las primeras investigaciones policiales la mujer poseía cierta cantidad de dinero en su casa y el homicida se apoderó del dinero y la golpeó hasta causarle la muerte.



Jefatura de Policía de Canelones. Foto: Archivo de El País.

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