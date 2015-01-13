Policía da su versión de lo ocurrido durante la agresión al taxista

La Policía detuvo en la manifestación del Suatt a dos personas que coincidían con la descripción aportada por el taxista de los agresores, pero estos negaron haberlo lastimado, afirma la Jefatura.

En medio de la polémica por el cruce de acusaciones entre sindicato y patronal del taxi por la agresión que recibió un taxista el sábado pasado que ignoró la realización de un paro la Jefatura de Policía dio su versión de los hechos.

La agresión al taxista y a su vehículo fue el sábado de noche en avenida General San Martín y Clemente César.

En la Seccional Sexta hay una denuncia del domingo pasado de madrugada efectuada por Alberto Rosa, el taxista que aseguró a la Policía haber sido agredido por integrantes del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), informó a El País la división prensa de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El sábado de noche dos policías concurrieron a avenida General San Martín y Clemente César porque fueron informados que dos taxis fueron apedreados por personas del Suatt que estaban en una manifestación. Ese día el sindicato realizó un paro por el despido de 10 trabajadores de Radiotaxi 141.

La Policía entrevistó a Rosa quien, según la Jefatura, dijo que estaba circulando en el taxi, que él no tenía conocimiento del paro y cuando llegó a calle Clemente César vio una manifestación. Rosa indicó a la Policía que como él no se adhirió a la medida fue que le empezaron a tirar piedras. "No se sabe quién tiró la piedra que le dio en el ojo derecho y lo lesionó", asegura la división prensa de Jefatura.

Le rompieron el vidrio delantero, el trasero, el del lateral derecho y el retrovisor. Se avalúa en $ 10.000 los daños al auto, agrega la Jefatura.

Rosa logró ver a dos hombres que lo agredieron, según manifestó a la Policía. Dijo que uno vestía buzo color azul, jean y riñonera, de pelo largo y barba. Y el otro tenía un buzo color gris y lentes. El móvil de la Policía salió a buscar a esos dos hombres y vieron a dos con la misma descripción fuera de un taxi en la manifestación del Suatt, afirma la Jefatura. "Al ser indagados ellos dijeron que estaban en la manifestación y negaron haber sido los autores de la agresión. Pese a esto se los detuvo, se los entrevistó y luego quedaron en libertad", agregó la división prensa de la Jefatura.

En el lugar del hecho, el móvil policial le preguntó a un par de personas que se acercaron al taxista herido para ayudarlo si eran del sindicato y estos les respondieron que sí. "No se confirmó si los agresores eran del sindicato", afirmaron a El País desde la Jefatura.

La información fue transmitida por la Policía al Juzgado Penal 13 y el taxista fue derivado a forense, agrega la Jefatura.

Hoy, según le informaron al taxista agredido, habrá una ronda de reconocimiento. En el día de ayer, Rosa afirmó que recibió una llamada donde lo amenazaban de muerte. Su abogada pidió que a su cliente se le brinde custodia policial.

La patronal del taxi difundió y denunció que un taximetrista fue agredido por sindicalistas. Foto: Comisión Directiva Gremial Única del Taxi

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