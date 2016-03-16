Policía con "indicios fuertes" y busca sospechosos del ataque al taxista

El nuevo director de la Policía Nacional, Mario Layera, dijo que en este momento se busca a los sospechosos del ataque a balazos al taxista, que está internado y grave. El Suatt realiza paro hasta mañana a las 16 horas.

Mario Layera, que hoy miércoles asumió como director nacional de Policía, dijo en rueda de prensa que "el área de investigaciones de la Zona III tiene indicios fuertes" y que hay "sospechosos" que están siendo buscados en este momento.

Esta mañana Subrayado informó que la Policía identificó a un joven de 17 años como el presunto autor del ataque a balazos a un taxista en Punta de Rieles. El menor ya era buscado por un incidente en el que una persona fue lesionada.

El trabajador, de 48 años, se encuentra internado en el CTI del Círculo Católico. Según información proporcionada por Jefatura de Montevideo, el hombre circulaba por Eridano. Al llegar al cruce con Camino Cerdeña, un desconocdio se paró en el medio de la calle, obligándolo a detenerse.

El taxista dio la vuelta para retirarse del lugar, pero el vehículo fue baleado, llegando a su cuerpo tres disparos, uno de ellos en la cabeza. Continuó manejando por unos segundos y luego perdió el control del vehículo, chocando contra un muro.

El delincuente se dirigió al coche, buscó dinero y luego se dio a la fuga.

Desde las 20:00 horas del lunes el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realiza un paro que seguirá hasta el jueves a las 16 horas, momento en que se reunirán en Asamblea.



El 28 de febrero pasado un chofer de 58 años también fue baleado, mientras circulaba por Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada. El taxista está internado desde hace 17 días, le hicieron siete operaciones. El lunes aún estaba internado en el CTI.

En la página web del Suatt, los trabajadores solicitan: "dotar a los vehículos de todos los elementos de seguridad reglamentarios: trabapuertas y elevacristales automáticos, intercomunicadores, radios, luz azul, mampara, inhabilitación de asiento delantero durante la noche, etc.".

Por su parte, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se reúne a las 10 horas para analizar las medidas a tomar tras los recientes sucesos. Se evaluará la posibilidad de que el transporte colectivo también pare, para solidarizarse con el Suatt.

Taxistas protestaron por un nuevo hecho de violencia. Foto: M. Bonjour

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