Policía capturó a menor con un arma; estaba en salida transitoria de INAU

Efectivos de la Seccional 26 de Paso Carrasco vieron al adolescente en una moto cuando recorrían el barrio privado Los Lagos. El menor cuando los vio huyó, pero lo agarraron.

Un adolescente de 17 años, quien se encontraba alojado en dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), con salidas transitorias los fines de semana, fue detenido por personal de la Seccional 26ta de Paso Carrasco, Canelones, luego de que se le incautara un arma de fuego, informa la Jefatura de Policía de Canelones.

Cuando efectivos de esa seccional realizaban recorridas por el barrio privado Los Lagos vieron al adolescente en una moto, quien al ver a la Policía se dio a la fuga a gran velocidad. Durante la persecusión el menor de edad perdió el dominio de la moto y cayó al pavimento. En ese momento se le incautó un morral que tenía un revólver calibre 38 "con proyectiles vivos", agrega la Jefatura.

El adolescente estaba en su salida transitoria y debía regresar hoy a las 18:00. "Enterada la Justicia competente dispuso que el adolescente sea reintegrado a INAU", agrega el comunicado de la Jefatura.



Policía de Canelones. Foto: Archivo de El País.

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